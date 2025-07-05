為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「四魚三貝」指哪些？䲜贔饗宴150桌席揭台南道地鱻滋味

    台南䲜贔饗宴席開150桌，開放報名不到一天即完售。（南市區漁會提供）

    台南䲜贔饗宴席開150桌，開放報名不到一天即完售。（南市區漁會提供）

    2025/07/05 21:04

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市區漁會今天在安平漁會前廣場舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）」產業文化系列活動，推廣在地特色海產「四魚三貝」，其中䲜贔饗宴更擴大加碼到150桌，由總舖師鄭旭彬領軍，要讓大家一次品味台南道地的鱻滋味。

    台南䲜贔產業文化系列活動今天起展開，活動現場多個互動攤位，透過食魚教育、親子闖關、媽祖祈福擲杯送平安漁箱、漁民裝扮體驗拍照等單元，讓大小朋友感受台南漁村的獨特風情，更進一步結合海洋永續理念，呈現台南漁業的豐富面貌。

    漁會理事長方裕豐說，「四魚三貝」指的是台灣鯛、虱目魚、石斑魚、金目鱸，加上牡蠣、文蛤與鳳螺，今年䲜贔饗宴推出陶燒絲瓜蛤蠣、日式天婦羅鱸魚柳、蒲燒鯛魚併櫻花蝦米糕、港式龍虎班等8道佳餚及鮮果、甜品，開賣不到一天就完售。

    漁會總幹事林鈺昕也表示，海洋保育與永續發展是國際趨勢，除今天精彩活動，19、20日「台南魚日遊」農漁體驗行程也同步熱烈報名中，並將於月底舉辦「海洋復育放流活動」，實踐環境永續理念，屆時也將表揚辛苦的模範漁民。林鈺昕進一步強調，未來將持續積極推動養殖溯源與在地認證，打造高品質的「南市漁」品牌，讓民眾吃得安心、漁業發展更穩健。

    市長黃偉哲表示，台南是台灣重要的漁業基地，不論是養殖或近海漁撈都佔有關鍵地位。為營造更安全的水產環境，市府與南市區漁會攜手推動產業升級、品牌行銷及文化傳承。今年更將台南蚵打進北部市場，讓台南優質海產從地方小吃躍升為全台共享的驕傲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播