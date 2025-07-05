「四魚三貝」指哪些？䲜贔饗宴150桌席揭台南道地鱻滋味

台南䲜贔饗宴席開150桌，開放報名不到一天即完售。（南市區漁會提供）

2025/07/05 21:04

〔記者王姝琇／台南報導〕南市區漁會今天在安平漁會前廣場舉辦「台南䲜（ya）贔（bi）」產業文化系列活動，推廣在地特色海產「四魚三貝」，其中䲜贔饗宴更擴大加碼到150桌，由總舖師鄭旭彬領軍，要讓大家一次品味台南道地的鱻滋味。

台南䲜贔產業文化系列活動今天起展開，活動現場多個互動攤位，透過食魚教育、親子闖關、媽祖祈福擲杯送平安漁箱、漁民裝扮體驗拍照等單元，讓大小朋友感受台南漁村的獨特風情，更進一步結合海洋永續理念，呈現台南漁業的豐富面貌。

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漁會理事長方裕豐說，「四魚三貝」指的是台灣鯛、虱目魚、石斑魚、金目鱸，加上牡蠣、文蛤與鳳螺，今年䲜贔饗宴推出陶燒絲瓜蛤蠣、日式天婦羅鱸魚柳、蒲燒鯛魚併櫻花蝦米糕、港式龍虎班等8道佳餚及鮮果、甜品，開賣不到一天就完售。

漁會總幹事林鈺昕也表示，海洋保育與永續發展是國際趨勢，除今天精彩活動，19、20日「台南魚日遊」農漁體驗行程也同步熱烈報名中，並將於月底舉辦「海洋復育放流活動」，實踐環境永續理念，屆時也將表揚辛苦的模範漁民。林鈺昕進一步強調，未來將持續積極推動養殖溯源與在地認證，打造高品質的「南市漁」品牌，讓民眾吃得安心、漁業發展更穩健。

市長黃偉哲表示，台南是台灣重要的漁業基地，不論是養殖或近海漁撈都佔有關鍵地位。為營造更安全的水產環境，市府與南市區漁會攜手推動產業升級、品牌行銷及文化傳承。今年更將台南蚵打進北部市場，讓台南優質海產從地方小吃躍升為全台共享的驕傲。

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