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    大風雨中不停唱！ 東石全國歌唱賽羅埕瀚奪冠

    羅埕瀚（前排左3）以「無心的情字」一曲贏得大賽冠軍。（記者林宜樟攝）

    羅埕瀚（前排左3）以「無心的情字」一曲贏得大賽冠軍。（記者林宜樟攝）

    2025/07/05 20:46

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉東石漁人碼頭是全國知名景點，為帶動經濟促進商機，東石鄉猿樹社區發展協會連續第4年舉辦東石漁人盃全國歌唱大賽，已是當地最知名的歌唱比賽；今天比賽登場，但下午時雨量高達54毫米，遭逢暴雨選手仍盡力完成比賽，晚間結果出爐，全國不分組由來自高雄的選手羅埕瀚以「無心的情字」一曲贏得大賽冠軍。

    第4屆東石漁人盃全國歌唱大賽今天在東石漁人碼頭登場，主辦單位說，嘉義暑假最大型的活動東石海之夏將在7月19日登場，今天歌唱大賽正好為活動暖場，賽事開放報名一天就額滿，全國不分組共有100位來自全國各地的高手參賽，情歌對唱組有30組參賽。

    今年選手有來自電視台大型歌唱比賽，如台灣No.1三立歌唱紅人榜發片的歌手、樂團主唱及各大型比賽績優選手和街頭藝人，許多選手帶著親友團，還有歌迷慕名前來觀賞，許多民眾到訪東石一遊，促進東石漁人碼頭商圈經濟。

    今天下午2點多東石下起暴雨，3點到4點時雨量更達54.5毫米，幸好5點多後雨勢停歇，選手繼續比賽，晚間結果出爐，情歌對唱組冠軍為來自高雄的黃崇仁及陳錦汾，全國不分組羅埕瀚奪魁，由東石鄉長林俊雄頒獎給得獎選手。

    評審老師說，情歌對唱冠軍組合演唱「龍飛鳳舞」，默契十足，且裝扮契合歌曲歌詞意境，走位及肢體動作有如武林高手，舞台效果十足，歌聲嘹亮，振奮人心，默契十足，產生了和諧與互補的效果，兩人的歌聲聲線優美，強弱分明，節拍穩定；全國組冠軍羅埕瀚嗓音渾厚，中低音的低音共鳴綿而不絕，高音清亮具有穿透力，音樂性十足，以「無心的情字」奪冠。

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