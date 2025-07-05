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    丹娜絲颱風逼近 屏東縣明天停班停課

    因應丹娜絲颱風逼近，水利署第七河川分署完成屏縣海堤預防性搶險。（第七河川分署提供）

    因應丹娜絲颱風逼近，水利署第七河川分署完成屏縣海堤預防性搶險。（第七河川分署提供）

    2025/07/05 20:08

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應丹娜絲颱風來襲，屏東縣政府今晚8點宣布，中央氣象署預報資訊，屏東縣明（6）日週日達停班、停課標準，停止上班、停止上課。

    因應丹娜絲颱風逼近，防颱措施啟動，水利署第七河川分署在屏東地區全面展開防汛應變機制，已完成抽水機、通訊設備、水門及防汛備料盤點，確認設備正常運作。尤其是地層下陷嚴重、易積淹水的東港、林邊、佳冬與枋寮等地區，已部署153台移動式抽水機，另有18台支援機組隨時待命。

    屏東縣政府今天上午已成立颱風應變中心，全面三級開設，隨時掌握最新動態，呼籲鄉親留意氣象訊息，提早做好防颱準備；加固門窗、巡檢排水、準備必要的儲糧與物資，平安度過颱風。也籲請農漁民加強防颱，在低窪、易淹水蔬菜田，強化排水設施，不耐雨害葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是九分熟成就要採收。在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門。畜牧業應注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

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