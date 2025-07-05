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    淡水古蹟博物館慶20週年 「滬尾之光」點亮夏夜古蹟魅力

    淡水古蹟博物館慶祝20週年，啟動光影展演「滬尾之光」。（記者羅國嘉攝）

    淡水古蹟博物館慶祝20週年，啟動光影展演「滬尾之光」。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/05 19:58

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館今（5）日於國定古蹟滬尾礮台舉辦「20週年館慶－滬尾時光蹟」開幕式，由新北市副秘書長龔雅雯等人共同拼組淡水古蹟地圖，啟動光影展演「滬尾之光」，即日起至27日於滬尾礮台及淡水紅毛城等場域展開，主打光影展演、音樂表演、市集及聲音特展等，揭開一連四週館慶系列活動序幕。

    副秘書長龔雅雯表示，淡水正蓬勃發展，人口突破20萬，年吸引上百萬旅客，近年更完成多座古蹟修復，結合東西文化與歷史風貌，極具特色。隨著淡江大橋通車，鄰近的滬尾礮台將成觀光新亮點，市府已整合周邊資源，打造符合國際旅客需求的文化旅程，提升淡水觀光與城市美學能見度。

    淡古館長蔡美治說，此次光影展演為館慶亮點，透過燈光演繹古戰場氛圍與博物館20年文化歷程，帶來視覺震撼。展演自即日起至7月20日止，每週末晚上7點至9點每半小時一次，共30場次，僅六天限定。

    此外，聲音藝術展「留聲蹟」展出音樂人蕭芸安為10座古蹟錄製的聲音記憶，還有多組樂團至7月20日輪番演出；7月26日於紅毛城舉辦「微醺之夜」，邀請巴黎文化奧運DJ汝妮演出並發表年度聯名商品。活動期間也有浴衣體驗、電影導覽、名人講座、打卡送禮等活動。

    淡水古蹟博物館慶祝20週年，啟動光影展演「滬尾之光」。（記者羅國嘉攝）

    淡水古蹟博物館慶祝20週年，啟動光影展演「滬尾之光」。（記者羅國嘉攝）

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