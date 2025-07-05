「王爺公我有罪！」府城普濟殿王巡醮 特別祭出「夯枷赦罪」

各宮廟「枷」的呈現形式不盡相同，圖為土城香夯枷解厄的盛況。（謝奇峰提供）

2025/07/05 20:59

〔記者王姝琇／台南報導〕府城普濟殿舉辦「乙巳年府城普濟殿百年王巡」科儀暨系列活動正如火如荼進行，明（6）日起至7月20日於王船廠舉行「夯枷赦罪．祭改祈福」儀式，信眾透過戴上「枷」祈求赦罪、消災，掃除生活中的災難與病痛。

夯枷就是戴上紙做的枷鎖代表背負過往罪過，進而向神明請求赦罪，獲允後脫枷象徵消災解厄，常見於香醮或農曆7、8月各地城隍廟舉辦的消災解厄儀式，各宮廟「枷」的樣式不盡相同，普濟殿則依傳統以竹為骨幹搭配紙糊出「枷」的造型。

請繼續往下閱讀...

普濟殿總幹事洪忠義說，我們常不小心犯下過失與業障，或不經意得罪他人、沖犯煞神，今年適逢「王巡醮」威靈王池府千歲、觀音佛祖、張府聖君奉旨代天巡狩，特別舉行「夯枷赦罪．祭改祈福」儀式，為信眾們祈求開恩赦罪、消災解厄。

信眾填寫疏文後，領取並戴上「枷」繞行王船3圈，過程中靜思己過，隨後在王船前擲筊，懇請王爺公開恩赦罪，若未獲得聖筊，必須再繞1圈，直到得到聖筊，獲得聖筊後折斷所配戴的「枷」，最後隨疏文化去；此外，現場也同時由法師以本命替身進行祭改。洪忠義說，透過夯枷赦罪與祭改祈福，掃三災、除八難、聚百福、納千鑫，是深具意義的傳統祈福儀式。

府城普濟殿用竹製骨幹搭配紙糊出傳統「枷」的樣式。（普濟殿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法