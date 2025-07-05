宜蘭童玩節全面升級 首日破２萬人次入園

宜蘭童玩節全面升級，首日破2萬人次入園。（記者王峻祺攝）

2025/07/05 18:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節邁入第30週年，今天在冬山河親水公園開幕，18公尺高「史努比鴨」同步亮相，不過受到颱風攪局，午後洩氣加固防颱，首日共吸引破2萬人次入園，遊客攜家帶眷享受沁涼設施嗨翻宜蘭盛夏，相關活動將持續至8月17日。

童玩節今年以「童心無限‧童玩30」為主題，全面升級水域、展館、空域設施及加碼演出團隊，邀集23國、28團參演，累計國家高達100國，寫下國際交流新里程碑；另與知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作，進駐大型充氣裝置藝術「史努比鴨」，成為園區新亮點，不過因應防颱措施，今天下午洩氣收納，預計颱風過境後重新充氣展示。

請繼續往下閱讀...

開幕儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、前代理縣長吳澤成及貴賓林姿妙等人，攜手以創意科技積木組合「30」字樣，象徵為期44天的童玩節正式展開，力邀遊客趁著暑期造訪宜蘭。

林茂盛說，童玩節30而立，象徵著不只是一場慶典，更是橫跨年齡、世代與文化，歷經30年來的累積與蛻變，今年在活動四大核心主軸「遊戲」、「演出」、「交流」、「展覽」的架構下，打造一座更具創新的童心王國。

童玩節開幕首日湧入逾2萬人次，堪稱近年最多，今年還推出「星光票」優惠，每天下午6點至7點開放現場購票，僅需100元即可入園，感受夜間童玩魅力，購票還可抽汽車等多項好禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法