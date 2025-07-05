丹娜絲來襲！全台風雨最猛烈時程 一張圖秒懂

「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼心製圖，列出全台各地風雨時程。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/07/05 18:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風以少見的「台灣海峽北上」路線「開局」，來勢洶洶，西半部地區首當其衝。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這次颱風不僅結構完整、強度逐步增強，更有可能在西部沿岸近海甚至登陸，對台灣全境造成明顯影響。粉專也貼心製圖，列出全台各地風雨時程，粉專也指出，這次颱風中心可能直接通過澎湖，將是此次風雨最劇烈的區域，提醒民眾注意。

路徑明確 西半部成為第一線

受太平洋高壓讓位影響，丹娜絲得以沿著台灣海峽北上，目前大方向已確定。預估下週日午後至週一上午（6日至7日）是颱風最靠近台灣、影響最劇烈的時段。之後颱風將逐漸加速遠離，下週一午後起風雨將迅速趨緩。

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目前雖然北上的主軸已明朗，但颱風中心究竟會離陸地多近，甚至是否會在西部登陸，仍需進一步觀察。如果中心貼近近海甚至登陸，西部地區將因缺乏中央山脈屏障，面臨更強烈的風雨侵襲。

輕颱上限至中颱下限等級 侵台可能高

氣象單位指出，丹娜絲颱風結構已整合完成，今起進入穩定增強階段。以目前趨勢來看，最終很可能以輕度颱風上限至中度颱風下限的強度靠近台灣，將帶來不容忽視的風雨衝擊。

各地影響一覽 澎湖最猛 西半部全線警戒

澎湖群島

颱風中心可能直接通過澎湖，當地將是此次風雨最劇烈的區域。預估下週日至週一將出現持續48小時的強風豪雨，風力與雨勢都相當驚人，需嚴加戒備。

中部、南部

因颱風選擇沿西岸北上，中南部將難得正面迎戰颱風環流。預計風雨將持續超過一天，尤其沿海地區體感更為強烈。風雨會隨颱風北上逐步擴散，由南而北發展，風雨未發生前感覺平靜屬正常現象。

恆春半島、台東、花蓮

雖然距離颱風中心較遠，但受南風水氣挾帶及地形抬升作用，降雨預估相當可觀，局部可能出現強降雨，山區居民須防範土石流與局部淹水。

桃園、新竹、苗栗

預估風雨在下週一凌晨才會明顯增強。雖然持續時間不長，但仍需注意短時強風與豪雨。若颱風中心路徑靠近西部沿海，當地也可能受到更明顯影響。

北部、基隆、宜蘭

風雨程度仍視颱風最終路徑而定。若颱風維持從海峽中線北上，僅會出現零星陣雨與間歇強風。但若路徑貼近西部近海，颱風核心將直接影響北台，風雨將大幅升級，建議提前做好心理與防災準備。

金門、馬祖

受影響時間較晚，預計下週一凌晨後風雨才會逐漸增強。由於位於颱風的可航半圓，風雨型態將以間歇性為主，整體狀況相對穩定。

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