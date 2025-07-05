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    省2.5億！貓羅溪整治不重建堤防 改挖沙洲今年發包

    行政院長卓榮泰今在多位中央、地方民代陪同下，視察貓羅溪溪頭段堤防現況，聽取水利署簡報整治規劃。（記者張聰秋攝）

    行政院長卓榮泰今在多位中央、地方民代陪同下，視察貓羅溪溪頭段堤防現況，聽取水利署簡報整治規劃。（記者張聰秋攝）

    2025/07/05 19:03

    〔記者張聰秋／彰化報導〕經濟部自2019年起逐年編列經費整治橫跨南投與彰化的貓羅溪，目前整治率已達96.3%，不過，彰化縣芬園鄉溪頭段堤防長年遭洪水沖刷，加上沙洲淤積，已危及堤防基腳、提高溢堤風險，水利署第三河川分署編列5000萬元，預計今年發包「溪頭堤防河道整理改善工程」，明年動工。

    工程主體將開挖河道中央彎曲沙洲，改變水流方向，減少洪水衝擊左岸堤防，並將挖出泥沙搬移至堤岸側回填、強化結構。整治總長約1公里，將設置3座丁壩，採減水泥、增綠覆設計，兼顧防洪與生態。

    水利署署長林元鵬表示，開挖沙洲工法僅需5000萬元，若改為拆除重建堤岸，經費將超過3億元，對國庫負擔大。

    行政院長卓榮泰今天（5日）下午會同立委陳素月、黃秀芳、謝衣鳯、陳秀寳、縣長王惠美、市長林世賢等人，前往現場視察沙洲淤積現況。卓榮泰說，貓羅溪為烏溪主要支流，過去歷經多次颱風顯示整治必要。他形容這次工程如同將彎曲河道稍作拉直，既能減少沖刷，也能善用泥沙強化右岸，是務實有效的治水方式。

    王惠美則指出，貓羅溪縣庄段1.1公里堤岸缺乏防護，整體改善需7.2億元，盼中央支持。她感謝中央近期核定21億元的彰化水利建設經費，縣府正加快發包，並爭取三民農地重劃、大城排水及彰化漁港護岸等共約6.38億元建設，盼中央地方攜手守護民眾安全。

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