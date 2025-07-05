王必勝逛精品咖啡館直呼「好喝但很眼熟」 網笑翻喊：莊嚴肅穆

王必勝今日在臉書貼文中附上店內照片，畫面可見牆面上密密麻麻排列著大量的咖啡豆罐。（擷取自王必勝臉書）

2025/07/05 18:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北信義新天地A8館去年引進全球知名精品咖啡品牌 Bacha Coffee，吸引不少民眾朝聖。前衛福部次長王必勝也於近日在個人臉書發文，分享造訪該咖啡館的心得，他直呼「這Bacha Coffee真的高檔、多樣、好喝」，不過也幽默指出，店內陳列擺設「好像哪裡怪怪的，很眼熟……」，引起網友熱議，不少網友留言直呼店內氛圍非常「莊嚴肅穆」。

王必勝今日在臉書貼文中附上店內照片，畫面可見牆面上密密麻麻排列著大量的咖啡豆包裝罐，整齊劃一的陳列風格，讓他聯想到某些特殊的建築或空間配置。雖未明講，但不少網友心領神會，留言笑稱，「以為你在拜祖先」、「哈哈哈...納骨塔」、「很像每年清明節要去的」、「莊園咖...不，是莊嚴咖啡」。

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Bacha Coffee為摩洛哥百年咖啡品牌，主打單一產區、精品等級的咖啡豆與美味可口的可頌，店內設計風格融合摩洛哥奢華宮廷風，橙金色調與木質線條展現濃濃異國風情。此外，他們的咖啡罐也採用整齊排放的風格，形塑品牌特色。然而，這樣的陳列方式，也讓部分台灣民眾聯想到傳統靈骨塔的收納格局，形成截然不同的聯想趣味。

根據品牌介紹，台北 Bacha Coffee店內販售超過200種咖啡豆，並設有精品零售區、內用咖啡吧以及外帶專區，是該品牌繼新加坡、馬來西亞、杜拜之後的全球第四家分店。

「精品咖啡」對比「靈骨塔」的視覺聯想，意外掀起社群話題，不少網友笑稱，「選個豆子也要很莊嚴」、「喝的時候要有莊嚴肅穆崇敬虔誠的心」、「莊嚴咖啡豆，通通磨成粉，混為一罈」，為精品咖啡文化帶來另類有趣的解讀。

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