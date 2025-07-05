忠孝新邨社區活動中心啟用暨金沙DOC揭牌 陳福海要記鎮長申誡

金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心啟用典禮縣長陳福海（右）說，有不合理的地方就要改善，像是活動中心現場放了一個大電箱，很不合理，鎮長吳有家（左）可能要記申誡一次。（記者吳正庭攝）

2025/07/05 18:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮今天舉行忠孝新邨社區活動中心啟用典禮及數位機會中心揭牌，縣長陳福海肯定活動中心善用資源，納入既有教育部數位機會中心功能，但也點出活動中心缺點「電箱」很突兀，開玩笑說要記鎮長吳有家申誡1次。

金門縣各社區成立活動中心，多年前引發監察院關切使用率，督促縣府強化社區對活動中心的利用，因此只要有新設活動中心，陳福海都盡量出席，他對忠孝新邨活動中心將教育部設在金門第3處的DOC（數位機會中心）納入，表達肯定。

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陳福海看見活動中心大廳後方放置1台高約2公尺的高壓電大電箱，很突兀、很不合理，他略帶責備地說，「吳有家可能要記申誡一次」，政府每1分錢都要花在刀口上，不合理就要改。金沙鎮公所說，電箱是因應內部調理老人共餐使用，正思考美化外觀或移往他處。

鎮公所指出，忠孝新邨社區發展協會陸續辦理關懷據點、長照巷弄站、共餐、多元導覽、水獺監測等計畫，今年取爭到教育部數位機會中心的營運計畫，並「入厝」活動中心為駐點。

鎮公所指出，活動中心運用縣府補助款、議員建議款及金沙鎮公所自籌款，總工程費2444萬5650元，用地為縣有地，財團法人忠孝新邨文教基金會提供旁邊土地無償供活動中心使用，是1棟建築面積507.52平方公尺、地上3層的樓鋼筋混凝土建築。

金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心啟用典禮，縣長陳福海（左七）、金沙鎮長吳有家（右七）等多人到場，參加落成啟用典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海罕見指出活動中心缺點，認為中心大廳靠牆處擺一個大電箱很不合理。（記者吳正庭攝）

金門縣為金沙鎮數位機會中心「入厝」，縣議員董森堡（左三）、教育部資訊及科技教育司專案管理師彭雅婷（右四）、金沙鎮長吳有家（左四）等人共同揭牌。（記者吳正庭攝）

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