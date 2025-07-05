不容小覷！輕颱丹娜絲估20:30陸警 暴風圈逐步擴大

2025/07/05 17:53

氣象署預計20時30分發布陸上颱風警報。圖為輕颱丹娜絲17:30最新路徑圖。（氣象署提供）

今明兩天定量降水預報。（氣象署提供）

丹娜絲颱風在明、後天對各地影響。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕颱丹娜絲逐漸接近台灣，中央氣象署預計在今天（5日）20時30分發布陸上颱風警報，且根據氣象署觀察，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，且將持續增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，初估首波影響地區包括嘉義以南的縣市和澎湖，暴風圈接觸陸地的時間大約在明天下午。

嘉義以南、澎湖 首當其衝

今天17時，丹娜絲的中心位置在北緯20.6度，東經117.7度，在鵝鑾鼻的西南西方約360公里處；前進方向以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風。

氣象署即時預報科科長劉宇其表示，丹娜絲的颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，若颱風行徑無特殊變化，預計在今天20時30分發布海上陸上颱風警報。

東邊暴風半徑寬廣且厚實

劉宇其補充，丹納斯颱風一項比較明顯的特色是東邊的暴風半徑比較寬廣且厚實，這在它沿著台灣海峽北上的期間會對台灣陸地造成比較明顯的風勢和降雨，且在接近的過程中還會逐漸增強。

劉宇其表示，受丹娜絲颱風影響，明天（6日）清晨起風雨漸增，南部和台東有局部大雨；明天週日白天到下週一（7日）上午颱風最接近，要嚴防強風豪雨，白天南部和花東風雨強，明天深夜到後天上午澎湖和西半部風雨強，要到下週一下午風雨才會逐漸緩和，但沿海仍有強陣風，馬祖風雨仍大。

今、明風力趨勢預報。（氣象署提供）

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