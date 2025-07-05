海警發布小琉球竟有人下水 勸退還被反問「哪個單位」

中央氣象署今（5）日8時30分發布「丹娜絲」海上颱風警報，屏東縣政府亦已於10時公告警戒區，海巡署南部分署針對遊憩熱點加強巡查，圖為琉球大福西沙灘。（記者陳彥廷攝）

2025/07/05 18:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕丹娜絲颱風來襲，首當其衝的屏東外海已掀起波濤，但小琉球海域今天早上厚石裙礁處仍有人冒險下海玩水，有民眾見狀勸離，卻反遭嗆「你哪個單位的？」令人為之氣結，海巡署與大鵬灣國家風景區管理處則在接獲海上颱風警報後，即全島進行勸離，海巡署南部分署指出，颱風警報發布後，民眾進入公告警戒海域、岸際、堤防及港區逗留或觀浪，若不聽從勸離，將依法舉發，並由地方政府裁罰5萬至25萬元。

中央氣象署今天8時30分發布颱風「丹娜絲」海上颱風警報，屏東縣政府並在上午10時公告警戒區，海巡署南部分署針對小琉球、墾丁南灣、白沙、後壁湖等遊憩熱點加強巡查，截至中午12時已勸離26車、76名民眾。

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不過，沒有公權力的民眾苦口婆心勸說恐就會被當耳邊風甚至雞婆，今天早上小琉球海域已經湧起長浪，一名民眾經過厚石裙礁附近海域，見到一對父子在水深已達腰處還想涉水往深處前進，他立刻大聲疾呼「後面浪很大了」、「要趕快上來」，卻遭其中一名男子反問「你哪個單位的？」他的一番好意深受挫折。

海巡署南部分署呼籲，颱風警報發布後，民眾如進入公告警戒海域、岸際、堤防及港區逗留或觀浪，將依法舉發，並由地方政府裁罰5萬至25萬元；且颱風期間沿岸海象變化快速，強烈浪潮具破壞力，民眾切勿前往岸際觀浪或戲水，以免發生落海、受困等危險。如發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」報案專線。

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