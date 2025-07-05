丹娜絲颱風攪局 澎湖多項活動取消或延期

文化部長李遠率領百大文化基地巡禮首發團，參觀湖西南寮後就直奔機場。（記者劉禹慶攝）

2025/07/05 17:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕丹娜絲颱風尚未登陸，但外圍環流帶來豪雨，讓澎湖多項活動取消或延期。由文化部長李遠、演藝明星陸小芬領軍的百大文化基地巡禮首發團，原本澎湖2日行程，緊急縮減成1天，下午趕忙前往澎湖機場補位返台；另今（5）日登場的西嶼涼一夏、白沙赤崁丁香季，都宣布取消。

受到丹娜絲颱風攪局緣故，今日文化部長李遠率陸小芬等人，抵澎展開百大文化基地巡禮首發團，澎湖入選5個基地，分別是蔡廷蘭進士第、望安花宅聚落、沿菊書店、離島出走和澎湖龜壁港等，一早就由文化局長陳鈺雲陪同搭船前往望安，由望安鄉長許賢德接待，隨後眾人回到馬公。

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由於陸小芬隨行，也解開多年電影取景之謎，當年桂花巷是在澎湖本島湖西鄉菓葉村，並非網傳的望安中社古厝，望安中社古厝是無卵頭家的拍攝點。因颱風導致6日澎湖海空運全斷，所以文化部原定2天之旅縮減成1天，連晚上唐美雲歌仔戲團都沒觀看，就直奔澎湖機場候補搭飛機返台。

受到颱風影響，今（5）日登場的西嶼涼一夏、白沙赤崁丁香季，都宣布取消。馬公市公所原訂於7月7日舉辦之《山。海「間」－林永昌攝影展》開幕式，延期至7月14日上午10時於市公所2樓舉行，展期及地點維持不變；澎管處原訂於7月8日下午2時隘門沙灘辦理「澎湖國際沙灘狂想曲」記者會，延期至7月10日下午2時，原場地辦理。

電影明星陸小芬重返桂花巷取景點，位置是湖西菓葉村。（記者劉禹慶攝）

白沙丁香季受到颱風攪局，緊急宣布取消。（記者劉禹慶攝）

澎湖跨海大橋擺設的史努比，被移往公廁躲避颱風。（郭東泰提供）

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