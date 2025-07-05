超「瓜張」！埔里西瓜盃足球賽 頒獎完「獎盃」全下肚

南投埔里鎮西瓜盃親子足球賽，由大人與小球員一起比賽，讓家長能感受球場氛圍，進而理解球員比賽心境。（埔里山城足球俱樂部提供）

2025/07/05 16:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮今舉辦超「瓜張」的西瓜盃親子足球賽，邀請家長與小球員同場踢球，有別於傳統金光閃閃的獎盃，西瓜盃的前3名獎盃分別是花蓮華寶、小玉、甜美人等西瓜，現場在頒完獎後，隨即「殺」起西瓜，選手們則將消暑西瓜吃下肚補充體力，成為眾人暑假難忘回憶。

主辦單位埔里山城足球俱樂部表示，西瓜盃不只是足球賽，還是增進親子關係的遊樂場，由於平常小球員上場比賽，家長在場邊難免激動，常常會出聲吆喝球員跑快一點，或是指揮踢球，說著一口「好球經」，讓小球員有苦難言，因此西瓜盃便是讓家長能與小球員一起踢球，家長經由「角色互換」理解球員心境，藉此讓以往的負面話語，轉為激勵讚美。

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另外，今天的比賽也有兒少機構為了讓家園的孩子圓夢，由社工共同組隊報名，許多社工都是第一次踢足球，希望透過運動的親身陪伴，以及社區參與的連結，讓受到家庭變故的家園孩子，也能感受到小鎮熱情與運動的好處。

西瓜盃最終比賽結果，前3名為冰鎮西瓜隊、百里傳香隊、射手隊，埔里鎮長廖志城今也獲邀頒獎，之後獲獎球隊教練便負責「殺」西瓜，把「獎盃」西瓜化成消暑聖品，讓大小選手們個個吃得樂開懷。

南投埔里鎮西瓜盃親子足球賽，前3名獎盃是大西瓜，頒獎完隨即「殺西瓜」，「獎盃」全被球員吃下肚。（埔里山城足球俱樂部提供）

南投埔里鎮西瓜盃親子足球賽，前3名獎盃是大西瓜，頒獎完隨即「殺西瓜」，「獎盃」全被球員吃下肚。（埔里山城足球俱樂部提供）

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