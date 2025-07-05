高雄唐氏症歡喜協會攜手澎湖慢飛天使 公益夏令營首登虎井嶼

軍方派員協助高雄唐氏症歡喜協會，在虎井下船。（馬公市公所提供）

2025/07/05 16:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕社團法人高雄市唐氏症歡喜協會主辦的「澎馬璀璨．歡喜公益夏令營」今（5）日展開離島行程，率領90位唐氏症家庭成員跨海到馬公市虎井嶼，與澎湖縣慢飛天使服務協會共同展開公益交流。馬公市長黃健忠前往接待，展現市政團隊對身心障礙家庭實質關懷的高度承諾。活動總計逾120人參與，軍方也通力協助，成就一場跨縣市攜手、融合公益與文化的深度行動。

夏令營由高雄市唐氏症歡喜協會理事長洪惠昭率隊，公益形象大使鍾天與洪喻蕎隨行，並與澎湖縣慢飛天使服務協會理事長吳仁祥帶領的本地家庭交流互動。馬公市公所提前規劃導覽動線與交通調度，並協調澎湖防衛指揮部混砲營砲三連協助全程安全維護，由連長帶隊，協助孩童與陪同家長上下船及接駁上下車。

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行程自虎井碼頭起展開，安排小巴分批接駁至東山、追日大道等地導覽。黃健忠全程搭車陪同，與孩童互動熱絡，行程中並安排享用在地花枝丸，讓來自高雄的訪客感受澎湖風味。活動尾聲，協會代表向黃市長致贈感謝狀與顧問聘書，表達對市政團隊在交通、接待與行政支援方面的誠摯感謝。

黃健忠指出，虎井嶼不僅是「金色雙島藝術祭」的核心展演場域，更承載著城市文化、公益行動與生活溫度的交會意義。唐寶寶與慢飛天使不只是需要被照顧的族群，更是城市中值得理解與珍視的一群。市公所將持續支持公益團體走進離島，深化在地共融，讓同理與尊重不止於口號，而能落實於每一次真誠的接觸。

高雄唐氏症歡喜協會與澎湖縣滿飛天使協會，共同舉辦夏令營活動。（馬公市公所提供）

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