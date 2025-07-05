藝術變愛心 3創作者義賣助台南玉井急難救助

陳昭岑、丁郁恬、郭書瑜（左2起）一同捐出畫作及相關文創商品，義賣所得將全數捐給台南玉井區急難救助金。（記者劉婉君攝）

2025/07/05 16:48

〔記者劉婉君／台南報導〕0121地震重創台南山區，台南市美術設計協會輔導理事長陳昭岑與南台科大EMBA學友會理事長丁郁恬、繪畫老師郭書瑜一同捐出自己的畫作及文創品等，即日起至12日在歸仁區東門美術館舉辦「愛在府城，東門藝術公益活動」，希望透過義賣方式，將全數所得捐給玉井區公所急難救助金，並自行吸引所有成本，盼能匯聚各界的愛心，成為一把足以照亮黑暗角落的光束。

「愛在府城，東門藝術公益活動」今（5）日下午在東門美術館開幕，3名創作者共捐出49件畫作，還有相關的文創商品，包括250瓶貼有畫作貼紙的紅酒及110瓶威士忌，以及桌曆、便利貼等，府城景觀公司總經理黃毅斌也捐出小型盆栽讓民眾隨喜認購。

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陳昭岑表示，0121地震發生後看到楠西、玉井等山區受創嚴重，拜訪玉井區長顏振羽後，得知有些獨居長者重建家園困難，因此發起此次的公益活動，希望藉此拋磚引玉，在公部門之外，匯聚民間的力量，協助需要幫助的人。

顏振羽說，未來受贈的款項將做為玉井區行善團的急難救助金，幫助遭逢重大變故急需協助的民眾。

「愛在府城・東門藝術公益活動」 展出時間為5日至12日，每天下午3時至5時，12日下午3時還有一場公益拍賣。

「愛在府城・東門藝術公益活動」開幕，展至12日止。（記者劉婉君攝）

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