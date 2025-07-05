卓揆視察雲林排水治理工程 提出3目標「千億系統性治水計畫」

卓榮泰（前左3）前往大埤延潭大排視察治理工程。（記者李文德攝）

2025/07/05 16:55

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣大埤鄉去年受凱米颱風侵襲，西南地區淹水嚴重，經濟部水利署核定1.37億針對延潭大排聯美路下游段治理工程，將於今年8月發包。行政院長卓榮泰今（5）日前往視察治理工程。卓揆會中強調，水利署將提出經費上千億元的「系統性治水」大計畫，目標盼達最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準做為目標，希望朝野共同支持。

卓榮泰在經濟部長郭智輝、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡及劉建國等人陪同下，視察雲林大埤鄉延潭大排整治情況。

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縣府水利處表示，大埤鄉因西南側地勢較為低窪，延潭大排由於通洪斷面不足，因此啟動治理工程，迄今為止已將總長8.6公里排水整治4.8公里，因尚未完全整治，去年受凱米颱風影響，西南側多數村落嚴重淹水，其中西鎮村淹水超過30小時，最高達1.6公尺，去年經濟部核定1.37億元進行延潭大排第三期治理工程，目前正在設計審查，規劃加高加寬通洪斷面，改善560公尺排水路，預計8月發包。

劉建國表示，去年凱米颱風造成當地淹水，他還搭大型耕耘機前往勘災，目前尚有將近3公里的大排尚未整治，希望接下來經費一次到位，分年整治。

張麗善表示，延潭大排整治工程連同第三期完工，整體整治進度約六成，還需要6億多元方能完成全線整治，因應極端氣候，治水需要系統性治理，包括農業排水、灌溉區外排水等，希望行政院都能一併支持。

卓榮泰表示，多年來中央跟地方合作的治水工程，已有相當多的進展，未來將從抗災、避災、減災工作繼續努力，盼達到「系統性治水」目標。水利署現已規劃一個「系統性治水」大計畫，朝最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準為目標邁進，金額逾千億元，對全國至關重要，尤其是農業縣市，灌溉與民生更是極為重要的所在，希望朝野支持。

卓榮泰透露，水利署正規劃千億跨年度系統性治理計畫，盼朝野支持。（記者李文德攝）

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