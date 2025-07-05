「丹娜絲」恐襲中部！卓榮泰：地方政府即時通報中央將全力支援

行政院長卓榮泰（左4）今天下午前往彰化縣芬園鄉溪頭村現勘貓羅溪堤防整治工程，聽取水利署簡報說明，強調中央會全力支援地方防災整備。（記者張聰秋攝）

2025/07/05 16:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年首個颱風「丹娜絲」今天（５日）凌晨生成，中央氣象署已發布海上颱風警報，不排除有登陸可能。行政院長卓榮泰今天下午前往彰化縣芬園鄉視察貓羅溪堤岸整治工程時表示，面對颱風威脅，中央災害應變中心已開設二級應變機制，籲請地方政府即時通報需求，中央將全力支援；今天視察行程盡量簡化，就是希望大家能有更多時間，投入颱風前的防災準備工作。

卓榮泰指出，貓羅溪過去幾次颱風帶來災情，當地居民對安全一直存在疑慮，針對全台治水，政府已投入八年800億及前瞻預算持續整治，今年再編列551億元並追加159億元用於進一步整建，後續將由經濟部水利署提出跨年度的系統性整治計畫，解決源頭至末端的淹水問題，達到最小淹水面積與最高安全標準。

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此次視察的堤岸整建工程雖僅編列5000萬元經費，但卓榮泰表示，希望今年就能發包施作，並納入後段系統性整治工程中，強化整體防洪能力。他也要求經濟部與地方密切溝通，確保工程安全、長度、施工方式及與周邊環境的融合，符合地方期待。

談及國家安全韌性，卓榮泰指出，目前仍有1000億元預算在立法院審查，將用於台電財務結構健全化，穩定電價、支持產業。此外，農業部也推動1500億元國土安全儲備計畫，其中8億元將投入老舊糧倉翻新，導入AI管理，提升糧食保存品質與效率。

卓榮泰最後提醒，丹娜絲颱風可能今晚或明晨發布陸上警報，呼籲各界超前部署、加強防災準備。

行政院長卓榮泰於簡報會中致詞表示，首颱「丹娜絲」來勢洶洶，中央災害應變中心已啟動二級應變機制，呼籲地方即時通報需求，中央全力支援。（記者張聰秋攝）

行政院長卓榮泰（中）今天下午會勘彰化縣芬園鄉貓羅溪堤防整治工程，與地方民代、官員互動，表達對地方治水與防洪工程的重視。（記者張聰秋攝）

經濟部水利署第三河川分署預計今年展開貓羅溪溪頭段約1公里整治工程，河川沙洲將拉直，降低洪水對堤岸沖刷力道，強化堤岸防洪功能。（記者張聰秋攝）

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