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    丹娜絲沿台灣海峽北上「路徑超罕見」 上次同路徑是13年前泰利颱風

    氣象署統計從1911年到2024年各種影響台灣的颱風路徑分類。丹娜絲屬於「第9類」。（氣象署提供）

    氣象署統計從1911年到2024年各種影響台灣的颱風路徑分類。丹娜絲屬於「第9類」。（氣象署提供）

    2025/07/05 16:12

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（5日）上午發布輕颱丹娜絲海上颱風警報，並預測路徑將沿著台灣海峽北上，今天深夜將發布陸上警報。根據中央氣象署官網對「影響台灣的颱風路徑」統計，丹娜絲的路徑很罕見，屬於第9類路徑，一百多年來僅佔6.62%，上一個走第9類路徑的颱風是2012年6月的輕颱泰利。

    前中央氣象局顧問王時鼎統整影響台灣的颱風路徑分類，依路徑不同分作9類以及「其它類」，第9類颱風路徑指通過台灣南部向東或東北進行者。以氣象署在今天下午發布路徑預測，丹娜絲將沿著台灣海峽北上，影響台灣最劇烈的時候將落在明天整天以及下週一上午。

    從1911年統計到去年影響台灣的颱風中，第9類路徑颱風，佔所有颱風路徑種類的6.62%，次數屬於倒數第3名，僅次於第8類的3.31%，以及其它類的4.07%。

    氣象署說明，目前預測丹娜絲颱風最可能路徑是沿著台灣海峽北上，但最後到了台灣海峽北部後環境會不利其發展，預估最強強度仍在輕颱，並提醒各地要留意大雨和陣風，其中澎湖、中南部和花東影響最大。明天到下週一上午颱風最接近台灣，屆時各地和澎金馬都要留意風雨。

    氣象署今天下午14時公布丹娜絲颱風最新路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    氣象署今天下午14時公布丹娜絲颱風最新路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    氣象署發布丹娜絲颱風注意事項。（氣象署提供）

    氣象署發布丹娜絲颱風注意事項。（氣象署提供）

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