暑假開衝！「台灣好行」遊日月潭半價 吃喝玩樂再享好康

日月潭風景區迎接暑假人潮，攜手「台灣好行」4條路線推出優惠，到潭區體驗獨木舟等水上活動就享折扣好康。（記者劉濱銓攝）

2025/07/05 16:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假登場，日月潭風景區為迎接假期旅遊人潮，攜手「台灣好行」推出包含日月潭與周邊景點的4條優惠路線，不僅用電子票券搭乘好行客運可享半價，憑搭車證明到店家消費，還享租單車、獨木舟、伴手禮等吃喝玩樂加碼好康，活動到11月30日止。

日月潭風景區管理處表示，7月起至10月31日，以電子票券搭乘台灣好行日月潭線、車埕線、日月潭至阿里山線，以及斗六竹山線等4條路線，就可享票價半價優惠。

請繼續往下閱讀...

另外，從7月至11月30日，只要搭乘上述路線的好行客運，並掃描車內QRcode取得乘車證明，就可在日月潭、竹山、車埕等地的合作店家享有消費優惠。

日管處表示，例如日月潭至阿里山線，憑證參加潭區的水上活動，體驗獨木舟可享8折優惠；日月潭線則是租單車享有折扣；車埕線入住福容徠旅水里店可獲溫泉包；斗六竹山線前往竹文化園區，可獲飲料兌換與DIY優惠，盼藉由涵蓋吃喝玩樂的好康，鼓勵民眾搭乘客運，並在潭區以電輔自行車、電動船等運具旅遊，體驗日月潭低碳之旅，詳情可上網。

日月潭風景區迎接暑假人潮，攜手「台灣好行」4條路線推出優惠，可享潭區租單車、獨木舟等折扣好康。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法