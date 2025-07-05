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    民雄鄉公墓遷葬設光電廠涉弊 前後任鄉長被約談

    民雄鄉第11公墓規劃改設光電板。（記者林宜樟攝）

    民雄鄉第11公墓規劃改設光電板。（記者林宜樟攝）

    2025/07/05 16:36

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉第11公墓於前鄉長何嘉恒任內推動遷葬、設置光電板，現任鄉長林于玲延續光電板規劃，並計畫增設簡易禮儀廳；該殯葬用地推動過程中，疑有廠商對時任民雄鄉民代表會主席周榮茂行賄，順利得標，此案由嘉義檢方進行搜索，傳喚前後任鄉長等24人偵訊，3名涉嫌行賄廠商交保，周榮茂因另案在監不另處分，其餘請回。

    嘉義縣議員簡嘉億說，光電案廠商在其他鄉鎮市多為回饋12%以上，但何嘉恒在任時決標廠商的回饋是6.5%，因政風單位有疑慮而未簽約；現任民雄鄉民代表會主席涂文生說，當時公所未採用回饋9%的廠商，而是回饋6.5%的廠商標到該案，不知目的何在；林于玲說，該標案因她覺得不合理，後來就沒簽合約，重新辦理。

    何嘉恒說，公所標案當時由時任主秘陳加茂承辦單位處理，標案有5大項要求，回饋只占其中一部分，對方說法是斷章取義；現為民雄鄉農會總幹事的陳加茂手機未接，尚無法取得回應。

    檢方調查，該原殯葬用地推動遷葬後，對外標租做為光電案場，過程中疑有廠商對周榮茂行賄，業者順利得標，未確認是否有相關公務員涉案，故對前後任鄉長、相關公務人員進行搜索及訊問，3名涉嫌行賄業者交保，周榮茂因另案在監不另處分，其餘請回。

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