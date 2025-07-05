2025三峽藍染節登場「森林藍染小精靈」為主題

新北市「2025三峽藍染節」於7月5日至8月10日登場。（記者翁聿煌攝）

2025/07/05 16:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025三峽藍染節」於7月5日至8月10日登場，今年活動以「森林裡愛吃糖的藍染小精靈」為主題，在三峽老街及區公所前，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片森林生態世界，三峽區長施玉祥說，從5日起，連續6個週末假日都有精彩活動，包括親子劇團、文創市集、音樂會、藍染特展與三峽農特產品推廣，帶給市民朋友快樂親子時光。

新北市副市長劉和然表示，藍染節開辦至今已有24年歷史，自111年開始運用藍染技法跨域發展大型藝術裝置，如藍染童玩、藍染太空、永續藍海等，成功跨出藍染藝術發展的新領域，今年以「森林裡愛吃糖的藍染小精靈」為主題，將藍染創作融入三峽的森林生態，像是鳶山藍鵲、小暗坑螢火蟲、滿月圓蝴蝶、有木的蜂蜜等，帶領大家認識三峽美麗山林，展現藍染獨特的創意魅力。

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區公所表示，7月5日至8月10日藍染節活動期間，歷史文物館也同步規劃「三峽藍染節特展」，展出藍染職人精湛的作品，另外到指定的工作坊體驗藍染DIY，可享有限量優惠，開幕活動後還有一系列精彩活動，包含12日「藍染音樂會&文創市集」、以及19日至20日納涼祭三峽農特產品推廣活動，26日「青年創業交流市集」，歡迎大小朋友一起來三峽！逛逛三峽老街、祖師廟，走一趟藍染藝文知性之旅，相關系列活動及報名訊息請至「2025三峽藍染節」臉書粉絲專頁查詢。

新北市「2025三峽藍染節」7月5日登場，今年活動以「森林裡愛吃糖的藍染小精靈」為主題。（記者翁聿煌攝）

三峽藍染節活動期間，歷史文物館也同步規劃「三峽藍染節特展」，展出藍染職人精湛作品。（記者翁聿煌攝）

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