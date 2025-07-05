苗栗三灣北埔埤塘重生 荷蓮綻放猶如莫內畫中景

三灣鄉北埔村生態池睡蓮。（記者彭健禮攝）

2025/07/05 16:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉北埔村位在中港溪畔矮山丘陵地，早年農民挖數十座埤塘儲水灌溉。隨著時代進步、取水便利，埤塘逐漸淤塞失修，但村民發揮巧思，將僅存幾口埤塘維護美化成生態池，種植荷花、睡蓮，荷花在池面迎風搖曳，伴隨陣陣蟬鳴，濃濃夏意迎面而來，猶如走入印象派大師莫內的畫布中。

北埔村長黃仁勲指出，村內的北埔生態池營造成果已有18年，目前主要栽種荷花，陸續綻放，加上池邊設有涼亭、木棧道，方便民眾觀賞與休憩，是許多遊客夏日造訪的私房景點。另外，位於慈善堂前的另一處池塘則栽種睡蓮，目前同樣進入開花期；黃仁勲說，蓮花和睡蓮不同，蓮花有蓮子可摘，睡蓮則有午時蓮與子時蓮兩種品系，各具特色。

請繼續往下閱讀...

三灣鄉長李運光表示，北埔村的山埤是早期客家農村智慧的體現，雖然灌溉功能逐漸式微，卻在村民的巧手照料下重獲新生，讓昔日單純儲水的埤塘，搖身一變成為夏日美景秘境，尤其現今正值三灣水梨產季，歡迎民眾來吃水梨、賞蓮花，感受當地純樸的人情味與自然之美。

池邊設有涼亭、木棧道，方便民眾觀賞與休憩。（記者彭健禮攝）

三灣鄉北埔村荷花綻放。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法