丹娜絲颱風打亂澎湖海空交通 澎湖機場今下午湧大批人潮

澎湖明天海空運輸將暫停，澎湖機場5日下午湧入人潮。（民眾提供）

2025/07/05 16:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年第一個可能侵襲台灣的颱風丹娜絲，雖然現仍是輕颱模式，但因缺乏護國神山中央山脈阻擋，有可能直撲澎湖而來，造成災害，因此澎湖高度警戒，明（6）日海空運全部中斷，今（5）日下午澎湖機場出現人潮，希望提前返回台灣本島。海巡署金馬澎分署呼籲民眾勿靠近岸邊觀浪，擅入警戒區最重可罰25萬。

隨丹娜絲颱風海上颱風警報發布，其路徑預估通過台灣海峽北上，離島局部地區陣風將達8級以上，近岸海象將轉趨惡劣，澎湖明日對外海空交通全斷，部份遊客提前結束行程，湧入澎湖機場離去。

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澎湖航空站統計，明日原提供運量，取消班次合計共63航班（其中澎湖往台北22航班、澎湖往台中15航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄21航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有5346人。

為強化災前預警及風險控管，金馬澎分署各海巡單位持續堅守崗位，再次呼籲民眾留意相關災害警戒資訊，注意自身安全，於縣（市）主管機關發佈警戒區域限制公告後，請切勿進入警戒區域，配合海巡人員勸導措施，如擅闖區域經勸導仍不離開者，海巡可依法開罰。

颱風前夕，海巡署派員向漁船宣傳。（澎湖第七岸巡隊提供）

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