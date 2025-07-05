為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風打亂澎湖海空交通 澎湖機場今下午湧大批人潮

    澎湖明天海空運輸將暫停，澎湖機場5日下午湧入人潮。（民眾提供）

    澎湖明天海空運輸將暫停，澎湖機場5日下午湧入人潮。（民眾提供）

    2025/07/05 16:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年第一個可能侵襲台灣的颱風丹娜絲，雖然現仍是輕颱模式，但因缺乏護國神山中央山脈阻擋，有可能直撲澎湖而來，造成災害，因此澎湖高度警戒，明（6）日海空運全部中斷，今（5）日下午澎湖機場出現人潮，希望提前返回台灣本島。海巡署金馬澎分署呼籲民眾勿靠近岸邊觀浪，擅入警戒區最重可罰25萬。

    隨丹娜絲颱風海上颱風警報發布，其路徑預估通過台灣海峽北上，離島局部地區陣風將達8級以上，近岸海象將轉趨惡劣，澎湖明日對外海空交通全斷，部份遊客提前結束行程，湧入澎湖機場離去。

    澎湖航空站統計，明日原提供運量，取消班次合計共63航班（其中澎湖往台北22航班、澎湖往台中15航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄21航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有5346人。

    為強化災前預警及風險控管，金馬澎分署各海巡單位持續堅守崗位，再次呼籲民眾留意相關災害警戒資訊，注意自身安全，於縣（市）主管機關發佈警戒區域限制公告後，請切勿進入警戒區域，配合海巡人員勸導措施，如擅闖區域經勸導仍不離開者，海巡可依法開罰。

    颱風前夕，海巡署派員向漁船宣傳。（澎湖第七岸巡隊提供）

    颱風前夕，海巡署派員向漁船宣傳。（澎湖第七岸巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播