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    台中好市多驚見小孩跑進冰櫃玩躲貓貓 網怒轟：不會教不要生

    網友發文說，在台中北屯好市多看到家長竟任由孩子躲在賣場冰櫃內玩耍。（圖擷取自@rex.ju/Threads）

    網友發文說，在台中北屯好市多看到家長竟任由孩子躲在賣場冰櫃內玩耍。（圖擷取自@rex.ju/Threads）

    2025/07/05 16:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網友發文說，台中北屯好市多一對家長竟任由孩子躲在賣場冰櫃內玩耍。許多網友看了痛批，「不會教就不要生」。另有人指出，去年高雄好市多也曾有人進入冰櫃內嬉戲。

    網友昨天在ThreadsPO影片直呼，「台中北屯Costco，巧遇酷家長，讓孩子輪流玩進入冰櫃的遊戲」。從影片中可看到，有個孩童站在冰櫃外倒數，裡面竟有另一個孩童遮住眼睛，似乎在玩躲貓貓。更誇張的是，家長明明就在一旁，卻未加以制止，反而低頭整理購物車商品，對孩子的安全似乎毫不在意。

    網友看了紛紛撻伐，「身體跟鞋子有多少細菌，怎麼可以讓小朋友進入冰櫃裡面去污染食物」、「支持生小孩前必需通過全民嬰檢」、「不會教不要生，孩子愛玩有很多地方可以去而不是賣場冰櫃。連這種基本道理都不知道的家長生什麼小孩？」、「到底在搞什麼啊？家長真的不會教欸」、「北七家長就有什麼北七小孩」。

    另有網友指出，早在去年8月，高雄好市多也曾發生類似事件。一名男子進入冰櫃後，用手機標示「10000」，與友人嬉戲。事件曝光後，高雄市衛生局獲報前往稽查。好市多則回應，該冷藏櫃內所有商品已下架，並於第一時間完成清潔與消毒；另對於民眾的不當行為，業者強調將保留法律追訴權，並指出此舉恐涉及違反《社會秩序維護法》。

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