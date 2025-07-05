氣象署深夜將發丹娜絲陸上警報！明加速威脅台灣恐出現12級強陣風

氣象署在今天下午14時30分發布最新海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/05 15:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預計在今天（5日）深夜發布丹娜絲颱風的陸上颱風警報，並預期它會持續增強，明天影響台灣的時候會是比現在更強一點的輕度颱風，且可能會出現平均風速10級、瞬間陣風12級的強風。

氣象署在今天下午14時30分發布最新海上颱風警報，丹娜絲目前以每小時8轉14公里速度，向北北東轉東北進行。颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及臺灣海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

請繼續往下閱讀...

氣象署簡任技正伍婉華表示，現在環境導引氣流不明顯，所以丹娜絲走得很慢，但預期明天開始會加速並影響台灣，且丹娜絲的環流很扎實，預估今天深夜、明天到後天清晨會有10級平均風速、12級瞬間陣風的強風。

伍婉華表示，目前氣象署預估丹娜絲颱風的路徑仍是沿著台灣海峽北上，雖然依照各國預報和指引仍有可能出現偏向東或偏向西的路徑，但仍以沿著台灣海峽北上路徑的機率最高，會不會登陸台灣仍要再觀察。她也提醒，明天受丹娜絲颱風及外圍環流影響，南部、東部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

伍婉華表示，丹娜絲颱風明天起會向北加速移動，預計下週一（7日）下半天台灣就會脫離它的影響，但是大環境仍處在一個低壓帶中，下週二（8日）還是會受到低壓影響，加上對流雲系的發展旺盛，天氣還是不太穩定。

丹娜絲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動。（氣象署提供）

氣象署發布陸上強風特報。（氣象署提供）

今明兩天波浪預報圖。（氣象署提供）

今明兩天風力預測。（氣象署提供）

今明兩天定量降雨預報。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法