為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    氣象署深夜將發丹娜絲陸上警報！明加速威脅台灣恐出現12級強陣風

    氣象署在今天下午14時30分發布最新海上颱風警報。（氣象署提供）

    氣象署在今天下午14時30分發布最新海上颱風警報。（氣象署提供）

    2025/07/05 15:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預計在今天（5日）深夜發布丹娜絲颱風的陸上颱風警報，並預期它會持續增強，明天影響台灣的時候會是比現在更強一點的輕度颱風，且可能會出現平均風速10級、瞬間陣風12級的強風。

    氣象署在今天下午14時30分發布最新海上颱風警報，丹娜絲目前以每小時8轉14公里速度，向北北東轉東北進行。颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及臺灣海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

    氣象署簡任技正伍婉華表示，現在環境導引氣流不明顯，所以丹娜絲走得很慢，但預期明天開始會加速並影響台灣，且丹娜絲的環流很扎實，預估今天深夜、明天到後天清晨會有10級平均風速、12級瞬間陣風的強風。

    伍婉華表示，目前氣象署預估丹娜絲颱風的路徑仍是沿著台灣海峽北上，雖然依照各國預報和指引仍有可能出現偏向東或偏向西的路徑，但仍以沿著台灣海峽北上路徑的機率最高，會不會登陸台灣仍要再觀察。她也提醒，明天受丹娜絲颱風及外圍環流影響，南部、東部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

    伍婉華表示，丹娜絲颱風明天起會向北加速移動，預計下週一（7日）下半天台灣就會脫離它的影響，但是大環境仍處在一個低壓帶中，下週二（8日）還是會受到低壓影響，加上對流雲系的發展旺盛，天氣還是不太穩定。

    丹娜絲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動。（氣象署提供）

    氣象署發布陸上強風特報。（氣象署提供）

    氣象署發布陸上強風特報。（氣象署提供）

    今明兩天波浪預報圖。（氣象署提供）

    今明兩天波浪預報圖。（氣象署提供）

    今明兩天風力預測。（氣象署提供）

    今明兩天風力預測。（氣象署提供）

    今明兩天定量降雨預報。（氣象署提供）

    今明兩天定量降雨預報。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播