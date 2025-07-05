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    宜蘭童玩節首日湧萬人 史奴比鴨午後洩氣啟動防颱

    宜蘭童玩節首日湧萬人 ，史奴比鴨午後洩氣啟動防颱。（記者王峻祺攝）

    宜蘭童玩節首日湧萬人 ，史奴比鴨午後洩氣啟動防颱。（記者王峻祺攝）

    2025/07/05 15:08

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節邁入第30週年，今天在冬山河親水公園開幕，18公尺高「史努比鴨」同步對外亮相，吸引破萬人湧入，不過受到颱風影響，文化局提前因應防颱作業，中午過後先將史奴比鴨洩氣一半，後續將投入加強防固工作，至於6日是否休園，將密切關注氣象署預報後，由縣政府統一公告。

    童玩節今年以「童心無限‧童玩30」為主題，全面升級水域、展館、空域設施及加碼演出團隊，邀集23國、28團參演，累計國家高達100國，寫下國際交流新里程碑；另與知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作，進駐大型充氣裝置藝術「史努比鴨」，成為園區新亮點。

    上午9點開放入園，遊客湧入搶先一睹「史努比鴨」風采，不過由於午後陣風加大，文化局陸續啟動防颱作業，其中針對「史努比鴨」進行洩氣，避免遭強風穿破，遊客也給予正向肯定，表示颱風來攪局沒辦法，歪歪的「史努比鴨」還是很可愛。

    宜蘭縣政府文化局文化發展與交流科長陳盈良說，受到颱風外圍環流影響，午後風勢變強，瞬間陣風加大，當下立即啟動防颱作業，避免珍貴的「史努比鴨」藝術品受損，因此進行洩氣作業，並於後續加強防固，至於6日是否休園，將由縣政府統一公告。

    宜蘭童玩節首日湧萬人 ，史奴比鴨午後洩氣啟動防颱，遊客說歪歪的也很可愛！（記者王峻祺攝）

    宜蘭童玩節首日湧萬人 ，史奴比鴨午後洩氣啟動防颱，遊客說歪歪的也很可愛！（記者王峻祺攝）

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