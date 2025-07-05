長浪來襲！小琉球船班提早收班 暑假首週末登島超冷清

東港琉球碼頭冷清。（讀者提供）

2025/07/05 14:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕丹娜絲颱風外圍環流已逼近台灣，原訂明天停航的屏東往返小琉球航線，剛剛宣布提早自今天下午3點半就要停航，今天早上前往小琉球的遊客就相當稀疏，碼頭顯得冷清，與以往的暑假首個週末完全無法相提並論。

由於各家航線早在昨天早上就已宣布週日受到颱風影響，將全面停航，其中公船琉興號更直接宣布週末全面停駛，而外海於早上就已受到颱風影響湧起長浪，各家船公司紛紛宣布要再提早停駛航班。

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由於是暑假首週，不少遊客早就預訂前往，且3天2夜的行程更是得在週五就要前往，昨天到達島上才收到停航通知，不是得提早返航，就是得在島上多留一天，就有遊客是直呼掃興，「才剛到就要準備回家的心情」。

也因為週日船班早早就停，原本旺季中的旺季也就是暑假首週末，東港碼頭的人潮就極其稀疏，每班船不過10多人登島，倒是返回本島的遊客更多，一反常態，陳姓導遊說，因為受到天候影響的停船，民宿大都會主動退費，還沒來的遊客則是會安排延期。

小琉球遊客冷清，但仍有人冒險下海。（記者陳彥廷攝）

回程人潮排成人龍。（記者陳彥廷攝）

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