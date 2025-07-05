鹿樂計畫帶多元課程 10年媒合千名志工前進600所偏鄉學校

鹿樂平台10年來媒合上千位志工走入超過600所偏鄉校園，開設直排輪、甜點、攝影、音樂等多元課程。（記者楊綿傑攝）

2025/07/05 15:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕學界、政府號召民間力量助拳偏鄉教育！政大執行「鹿樂計畫」滿10年，已媒合上千位志工走入超過600所偏鄉校園，開設直排輪、甜點、攝影、音樂等多元課程，用真心陪伴取代單純的物質給予，為偏鄉教育打開更多可能性。

出身花蓮，在台北擔任警職的史考特，每月返鄉到花蓮東里國小指導「拉拉鍊樂團」小朋友，除了授課，還為孩子量身設計樂譜及教材，讓烏克麗麗成為學校音樂教育的一環，並帶領孩子經歷多場公益演出。

請繼續往下閱讀...

保險業上班族，直排輪教練小龍，把假日獻給東部孩子，到屏東泰武、台東信義等校指導孩子，更帶領學生參與跨越多縣市的「馬拉松直排輪」，增進偏鄉孩子自信，甚至號召畢業生回校繼續擔任教練，形成善的循環。

教育部長鄭英耀表示，生命的發展光靠老師、政府是不夠的，台灣有非常多民間力量關注城鄉差異問題，也在思考要如何能夠讓偏鄉孩子有更豐富的成長學習記憶，或生活上的經驗，政大跨院不同背景的老師長期藉此關心台灣的偏鄉的教育，令他非常感動。

政大中文系教授、鹿樂平台計畫主持人曾守正表示，鹿樂計畫從零開始，過程中一路聯合學校、志工個人、社會企業三方力量，一直在逐步累積各種可以被實現的結構，盼透過展出10年的成果，能夠引起社會更多的關注，大家一起朝共善共創的方向發展。

政治大學校長李蔡彥強調，大學的任務不僅知識的傳遞與人才的培育，更應回應社會真正的需要。鹿樂平台成功串連社會資源與偏鄉教育現場，促進城鄉間的文化流動與互信合作，更發展出在地特色的教育樣貌，使偏鄉不是教育的終點，而是希望的起點。

教育部長鄭英耀出席鹿樂平台10週年成果展。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法