「台糖135巡道車」出任務 7日出航到「國之北彊」

135巡道車遊遍台灣各地，成為旅遊親善大使。（陳朝強提供）

2025/07/05 14:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鐵道迷陳朝強10年前成功修復「台糖135巡道車」，讓這部年逾70歲的柴油客車轉骨，擄獲許多鐵道迷的心，近年更屢獲百貨賣場邀請擔任品牌「親善大使」，本月7日陳朝強將首度帶它「漂洋過海」到東引，在這「國之北疆」停留3天。

陳朝強原訂7日出航，停留東引8、9、10日3天，但因為丹娜絲颱風攪局，計畫有可能生變，若新台馬輪若沒有停駛，計畫維持不變。

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這是135巡道車首度離開台灣本島，目前已計畫就緒，由於它是軌道車，運載工程浩大，它得先由吊車掛載上貨車，從社頭載運到基隆港，再吊掛上新台馬輪，經半日的航程抵東引，再由吊車卸下新台馬輪，一路都得吊貨車隨行和載運，一趟下來，光是巡道車和吊車運費就得花費近10萬元。

「台糖135巡道車」東引之行近日在鐵道迷社團引發熱烈討論，因為首度有台灣的「軌道車」離開本島遠行，來到沒有軌道的東引，東引鄉長林德建輾轉得知，答應由鄉公所贊助巡道車的運費。

陳朝強說，這部巡道車從報廢到修復，「我把它視為自己的孩子」，希望帶它看看自己過往成長的足跡，它到過自己的母校屏科大，也曾受邀到台東池上，這兩年更受SOGO、中友百貨邀請展覽，他開玩笑說，它已經會「自己賺旅費」，這一趟東引之行就是上個月在SOGO天母店協助商展賺來的旅費，有這筆旅費，他才會興起「離島之行」。

為什麼會選東引？陳朝強表示，他1997年至1999年在東引當兵，在東引度過近2年「看海的日子」，保衛國家，是很熱血的一件事，這裡是「國之北疆」，更有一處台灣「最靠北」的加油站，能帶著135巡道車「舊地重遊」，一直是他的希望。

135巡道車即將展開東引之行，今天進行吊掛車載。（記者顏宏駿攝）

陳朝強首度帶著135巡道車離開本島，航向東引，停留3天。（記者顏宏駿攝）

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