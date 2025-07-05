台南下午狂風暴雨 七股海鮮節觀光赤嘴園挖文蛤體驗暫停

七股海鮮節在七股潟湖的觀光赤嘴園今天舉辦首場挖文蛤，民眾下水體驗。（（記者楊金城攝）

2025/07/05 14:40

〔記者楊金城／台南報導〕2025台南七股海鮮節今天（5日）開幕登場，最受歡迎的「觀光赤嘴園」挖文蛤體驗吸引1千多位大、小遊客下水「摸蛤仔兼洗褲」，可惜受輕颱「丹娜絲」影響，下午1點下起狂風暴雨，為維護安全，挖文蛤被迫暫停，遊客只能上岸；台南市觀光旅遊局也宣布取消明天（6日）挖文蛤體驗活動，已購票券可用於7月19或20日場次，或在7月6日至7月21日晚上11點至ibon機台辦理退費。

台南市觀旅局和七股區公所舉辦的七股海鮮節，今天在台江國家公園六孔管理站開幕，在七股潟湖的觀光赤嘴園是七股海鮮節指標性親子同樂活動，採用ibon報名，每人50元，有7月5、6、19、20日4場次，今天首場約1600人報名。公所提供七股遊客中心至六孔碼頭、六孔管理站周邊的免費接駁車。

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南市觀旅局副局長鄭道立推薦民眾把握暑假走訪七股品嘗尚青海鮮，遊覽七股鹽山、七股遊客中心、國聖港燈塔、和明紡織觀光工廠、七股觀海樓，也可以搭船遊潟湖，順遊將軍、北門等濱海特色景點。

七股區長李佳隆說，民眾憑挖文蛤票券可免費搭乘台灣好行「98府城台江線」，8月底前在七股鹽山、旅宿、餐廳、娛樂漁筏、觀光工廠等22家業者消費、海鮮節市集攤商消費，也享有各項優惠。

七股海鮮節推出「揪團遊七GO」4梯次一日遊行程，目前尚可報名；七寶宴將在8月10日登場。

七股海鮮節的觀光赤嘴園開幕，遊客下水挖啊挖。（記者楊金城攝）

七股海鮮節的觀光赤嘴園開幕，遊客下水挖文蛤開心。（記者楊金城攝）

台南七股海鮮節今天在台江國家公園六孔管理站開幕，推出觀光赤嘴園。（記者楊金城攝）

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