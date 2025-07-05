為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南下午狂風暴雨 七股海鮮節觀光赤嘴園挖文蛤體驗暫停

    七股海鮮節在七股潟湖的觀光赤嘴園今天舉辦首場挖文蛤，民眾下水體驗。（（記者楊金城攝）

    七股海鮮節在七股潟湖的觀光赤嘴園今天舉辦首場挖文蛤，民眾下水體驗。（（記者楊金城攝）

    2025/07/05 14:40

    〔記者楊金城／台南報導〕2025台南七股海鮮節今天（5日）開幕登場，最受歡迎的「觀光赤嘴園」挖文蛤體驗吸引1千多位大、小遊客下水「摸蛤仔兼洗褲」，可惜受輕颱「丹娜絲」影響，下午1點下起狂風暴雨，為維護安全，挖文蛤被迫暫停，遊客只能上岸；台南市觀光旅遊局也宣布取消明天（6日）挖文蛤體驗活動，已購票券可用於7月19或20日場次，或在7月6日至7月21日晚上11點至ibon機台辦理退費。

    台南市觀旅局和七股區公所舉辦的七股海鮮節，今天在台江國家公園六孔管理站開幕，在七股潟湖的觀光赤嘴園是七股海鮮節指標性親子同樂活動，採用ibon報名，每人50元，有7月5、6、19、20日4場次，今天首場約1600人報名。公所提供七股遊客中心至六孔碼頭、六孔管理站周邊的免費接駁車。

    南市觀旅局副局長鄭道立推薦民眾把握暑假走訪七股品嘗尚青海鮮，遊覽七股鹽山、七股遊客中心、國聖港燈塔、和明紡織觀光工廠、七股觀海樓，也可以搭船遊潟湖，順遊將軍、北門等濱海特色景點。

    七股區長李佳隆說，民眾憑挖文蛤票券可免費搭乘台灣好行「98府城台江線」，8月底前在七股鹽山、旅宿、餐廳、娛樂漁筏、觀光工廠等22家業者消費、海鮮節市集攤商消費，也享有各項優惠。

    七股海鮮節推出「揪團遊七GO」4梯次一日遊行程，目前尚可報名；七寶宴將在8月10日登場。

    七股海鮮節的觀光赤嘴園開幕，遊客下水挖啊挖。（記者楊金城攝）

    七股海鮮節的觀光赤嘴園開幕，遊客下水挖啊挖。（記者楊金城攝）

    七股海鮮節的觀光赤嘴園開幕，遊客下水挖文蛤開心。（記者楊金城攝）

    七股海鮮節的觀光赤嘴園開幕，遊客下水挖文蛤開心。（記者楊金城攝）

    台南七股海鮮節今天在台江國家公園六孔管理站開幕，推出觀光赤嘴園。（記者楊金城攝）

    台南七股海鮮節今天在台江國家公園六孔管理站開幕，推出觀光赤嘴園。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播