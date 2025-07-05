為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲將來襲 林保署新竹分署所轄森林遊樂區7/6起預警休園

    觀霧國家森林遊樂區。（林業及自然保育署新竹分署提供）

    觀霧國家森林遊樂區。（林業及自然保育署新竹分署提供）

    2025/07/05 14:13

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕因應丹娜絲颱風來襲，林業及自然保育署新竹分署考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區將於7月6日起預警性休園、烏來台車預警性停駛；所屬自然步道一併暫停開放。

    因雪霸國家公園管理處已於今天上午8點30分颱風海上警報發布後，同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。新竹分署表示，九九山莊也同步配合，暫停住宿開放。

    新竹分署表示，各園區坐落縣市如提前經中央氣象署發布為陸上颱風警戒範圍區，則立即休園。各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整，另行公告。

    新竹分署也提醒民眾，為維護自身安全，颱風期間請避免進行山區活動。有關國家森林遊樂區最新開、休園情形及步道開放訊息，將即時公告於台灣山林悠遊網及九九山莊申請網站，若有任何訊息通報或旅遊問題，敬請電洽各國家森林遊樂區或林業保育署新竹分署查詢。

    九九山莊。（林業及自然保育署新竹分署提供）

    九九山莊。（林業及自然保育署新竹分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播