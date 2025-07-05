丹娜絲將來襲 林保署新竹分署所轄森林遊樂區7/6起預警休園

觀霧國家森林遊樂區。（林業及自然保育署新竹分署提供）

2025/07/05 14:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕因應丹娜絲颱風來襲，林業及自然保育署新竹分署考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區將於7月6日起預警性休園、烏來台車預警性停駛；所屬自然步道一併暫停開放。

因雪霸國家公園管理處已於今天上午8點30分颱風海上警報發布後，同步公告全面禁止進入園區生態保護區及其他管制區域活動。新竹分署表示，九九山莊也同步配合，暫停住宿開放。

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新竹分署表示，各園區坐落縣市如提前經中央氣象署發布為陸上颱風警戒範圍區，則立即休園。各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整，另行公告。

新竹分署也提醒民眾，為維護自身安全，颱風期間請避免進行山區活動。有關國家森林遊樂區最新開、休園情形及步道開放訊息，將即時公告於台灣山林悠遊網及九九山莊申請網站，若有任何訊息通報或旅遊問題，敬請電洽各國家森林遊樂區或林業保育署新竹分署查詢。

九九山莊。（林業及自然保育署新竹分署提供）

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