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    3千萬蓋「真 風雨球場」！場內漏水、選手拖地 達仁鄉長：風雨生信心

    場中下大雨。（民眾提供）

    場中下大雨。（民眾提供）

    2025/07/05 14:13

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今年2月才剛完工的達仁鄉多功能風雨球場共花了近3千萬元，想不到「丹娜絲」颱風到達前的南迴大雨就讓「風雨球場」場內跟著下起雨，全場球賽正中央還下大雨、球員傻眼，鄉長陳新輝說：「風雨生信心」。公所也表示，會要求廠商找出原因並改善。

    今天舉行達仁鄉籃球比賽，卻因為場內突然跟著下雨而停賽，雨水不停從場中央漏下，選手立即暫停幫忙拖地，球員也在隨後的比賽放緩速度。有鄉民說，兩側的雨水隨風貫入也就罷了，「場正中央還下起大雨！最後停賽，我還答應兒子要表演7顆3分球，實在太可惜沒辦法讓他看到爸爸在場上勇猛頑強的模樣」。

    真「風雨球場」，場外風雨斜飄入內，場內也漏水，球員拖地，本來賽事暫停，但隨著風雨愈來愈大，賽事完全停下。民眾說，球場有計分板、燈光明亮、地面也十分結實良善，突然就讓大家發現「這真的是有風雨的球場，真相來得讓人措手不及」。

    為提升鄉內運動風氣，達仁鄉公所於2022年興建3百多坪大大型多功能風雨球場，斥資1800萬元經費又追加預算至3000萬元，終於在今年2月完工落成啟用，想不到颱風抵達前的風雨就已考校出效果。鄉公所表示，會要求廠商了解原因並立即改善。

    球員拖地。（民眾提供）

    球員拖地。（民眾提供）

    球員拖地。（民眾提供）

    球員拖地。（民眾提供）

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