為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    90台斤大西瓜、542.8台斤大南瓜 見證桃園農民實力

    陳榮富種植的「超級大南瓜」已贏得全國季軍。（桃園市政府提供）

    陳榮富種植的「超級大南瓜」已贏得全國季軍。（桃園市政府提供）

    2025/07/05 13:58

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市農民吳文忠種出90台斤「超大西瓜冠軍」、李榮鋒種出甜度13.2而重量也有46台斤的「大西瓜冠軍」、廖石水的「小西瓜冠軍」甜度16.7而重量僅9台斤6兩，加上已獲得全國季軍、陳榮富的「超級大南瓜」重達542.8台斤，成為「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜」頒獎典禮中，最出風頭的贏家們。

    桃園市長張善政上午出席活動，感謝農民1年來的辛勤耕種，讓民眾共同感受豐收的喜悅，他說，「桃園蓮花季」已於1日起展開，蓮花進入盛開期後花況迷人，民眾除到觀音區賞蓮之外，也能品嚐西瓜與南瓜，感受當地的自然魅力與豐富物產。

    桃園市西瓜種植總面積約177公頃，其中觀音區占逾130公頃，市府農業局舉辦評鑑暨品嚐促銷活動，盼能持續提升農民的種植技術與農產品的品質，農業局長陳冠義說，西瓜評鑑標準包含外觀、果肉質地、風味口感、糖度等，今年共15組報名角逐超級大西瓜、大西瓜組有22組、小西瓜有61組，分別代表觀音、大園與新屋區農會，競賽交流，最終各組由吳文忠、李榮鋒、廖石水勝出。

    「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮」吸引許多農民種西瓜參賽。（桃園市政府提供）

    「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮」吸引許多農民種西瓜參賽。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（中）出席「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮」。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（中）出席「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮」。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播