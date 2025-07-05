90台斤大西瓜、542.8台斤大南瓜 見證桃園農民實力

陳榮富種植的「超級大南瓜」已贏得全國季軍。（桃園市政府提供）

2025/07/05 13:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市農民吳文忠種出90台斤「超大西瓜冠軍」、李榮鋒種出甜度13.2而重量也有46台斤的「大西瓜冠軍」、廖石水的「小西瓜冠軍」甜度16.7而重量僅9台斤6兩，加上已獲得全國季軍、陳榮富的「超級大南瓜」重達542.8台斤，成為「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜」頒獎典禮中，最出風頭的贏家們。

桃園市長張善政上午出席活動，感謝農民1年來的辛勤耕種，讓民眾共同感受豐收的喜悅，他說，「桃園蓮花季」已於1日起展開，蓮花進入盛開期後花況迷人，民眾除到觀音區賞蓮之外，也能品嚐西瓜與南瓜，感受當地的自然魅力與豐富物產。

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桃園市西瓜種植總面積約177公頃，其中觀音區占逾130公頃，市府農業局舉辦評鑑暨品嚐促銷活動，盼能持續提升農民的種植技術與農產品的品質，農業局長陳冠義說，西瓜評鑑標準包含外觀、果肉質地、風味口感、糖度等，今年共15組報名角逐超級大西瓜、大西瓜組有22組、小西瓜有61組，分別代表觀音、大園與新屋區農會，競賽交流，最終各組由吳文忠、李榮鋒、廖石水勝出。

「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮」吸引許多農民種西瓜參賽。（桃園市政府提供）

桃園市長張善政（中）出席「桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動與觀音區超級大南瓜頒獎典禮」。（桃園市政府提供）

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