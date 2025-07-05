「2025桃園天文嘉年華」登場 以探索太陽奧祕為主題

桃園天文嘉年華自即日起至8月3日在市圖總圖展出，右起後排為中大物理系主任陳俞融、中大學術基金會董事陳玠、中研院院士葉永烜、中大校長蕭述三、市圖館長施照輝、教育局專門委員林光偉、桃園校長高中徐宗盛.中大環境工程研究所教授江康鈺。（總圖提供）

2025/07/05 13:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025桃園天文嘉年華」自即日起至8月3日在市立圖書館總館舉行與，今年以「我們的太陽」為主題，邀請市民探索太陽這顆既熟悉又充滿奧祕的恆星，除展覽與主題演講外，還規劃系列豐富活動，包括動手做科學、摺紙天文學、天文故事館及親子講座等，藉以吸引不同年齡層參與，現場同步展出去年繪畫比賽得獎作品，透過孩視角，呈現他們對宇宙想像與期待。

中央大學「台灣科學特殊人才提升計畫」主持人中研院院士葉永烜於開幕式提到，「桃園天文嘉年華」是該計畫重要推廣活動之一，事實上，太陽蘊藏豐富的科學知識與研究價值，從磁場變化、黑子活動到太陽風對地球影響，無一不與人類生活息息相關。

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他說，今年適逢時隔約11年的太陽極大期，太陽活動顯著增強，更帶來壯麗繽紛的極光秀，今年主題展覽「我們的太陽」結合前沿研究成果與互動展品，期望在寓教於樂的氛圍中，激發參觀者對太空與科學的熱情與好奇，進一步理解科學實踐如何拓展對宇宙的認識。

葉永烜表示，「桃園天文嘉年華」長期以來致力於向下扎根、提升全民科學素養，並透過多元展品與豐富影像資料，完整呈現太陽的生命歷程與最新科學發現，今年展覽特別納入太陽和太陽圈探測衛星（SOHO）與太陽軌道載具（Solar Orbiter）等國際太陽觀測任務的重要成果，讓觀眾在吸收知識的同時，也能感受背後的人文精神與技術突破。

桃園天文嘉年華自即日起至8月3日在市圖總圖展出，吸引不少親子參觀。（總圖提供）

桃園天文嘉年華自即日起至8月3日在市圖總圖展出，吸引不少小朋友參觀，並操作展覽模型。（總圖提供）

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