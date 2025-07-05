鄉民抗議公墓改設光電設施禮儀廳 民雄鄉長：持續推動多溝通

反對興建禮儀廳的鄉親到現場抗議。（記者林宜樟攝）

2025/07/05 13:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉公所推動將位於平和村雙援第11公墓標租給業者，設置光電設施及興建簡易禮儀廳，鄉親認為會影響鄰近交通，也有殯葬車隊噪音疑慮，今天到現場抗議，要求撤銷興建禮儀廳計畫；鄉長林于玲說，此地原本就是墓園，因民雄鄉缺少禮儀廳，為讓民眾更方便辦理、參加喪事而計畫興建禮儀廳，將會持續推動此案，並與民眾溝通。

民雄鄉農會總幹事陳加茂、縣議員林淑完、鄉民代表何炎山、前鄉長何嘉恒、前鄉民代表會副主席劉秀鑾等今天與數十位鄉民到第11公墓抗議，批評此案是「披著光電糖衣包著殯儀館興建的餡」，說明會通知只寫光電案，「鄉公所不老實」，要求鄉公所公開計畫內容與用途、簽約內容，未經居民同意，不能在此興建禮儀廳，警方在現場維持秩序，並未發生衝突。

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陳加茂說，此地約5公頃，前鄉長任內經代表會建議，公墓經遷葬整理，設置太陽能設施，增加公所收入，但現任鄉長林于玲計畫興建禮儀廳，但附近新港鄉已有生命園區、水上鄉也有嘉義市殯葬園區，此處若再設禮儀廳，殯葬車隊往來，會影響民眾安寧，他堅決反對；何嘉恒說，此公墓經遷葬，改善環境，他任內規劃光電設施，但卸任後，現任鄉長卻計畫興建禮儀廳，會造成鄰近居民困擾，建議改設大崎村內埔仔。

林于玲說，前鄉長任內規劃在第11公墓設置光電，為體恤民眾需求而設置禮儀廳，此處鄰近鄉道嘉76線，可縮短鄉親奔波，提供服務，選址是經專業評估，符合「殯葬管理條例」規範，與周邊住宅保持適當距離，確保安寧，兩度辦理說明會，說明光電與禮儀廳規劃，獲得多數與會民眾支持，也會規劃專用動線，降低交通與居民影響；未選擇大崎村原因，是因當地現有出入口狹窄，不符交通規範，且為山坡地，開發需大規模水土保持及環評，因此不在該處推動；民雄鄉代會主席涂文生、縣議員簡嘉億則聲援鄉公所，支持興建禮儀廳。

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