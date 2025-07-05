狼醫棄保潛逃掀公憤 醫改會批體制護短 衛福部「狼醫平台」跳票

「狼醫」問題再掀公憤，民團呼籲監督查詢平台進度，促衛福部兌現承諾、終結醫療性暴力。（資料照）

2025/07/05 13:49

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日前台大婦產科名醫師鄭文芳涉性侵棄保潛逃，引爆輿論譁然，也讓醫界「狼醫」問題再度成為社會焦點。民團對此痛批，專科醫學會至今對狼醫問題選擇沉默，是對專業倫理的逃避，衛福部承諾設立的「狼醫查詢平台」也一再跳票，質疑政府消極回應是否仍要讓病人繼續暴露風險。

醫改會執行長林雅惠強調，狼醫事件重創醫病信任，卻屢見不鮮，背後反映的就是「護短體制」長期未解。醫學會身為培育醫師與維護醫療品質的專業組織，應展現自律與監督的角色，卻噤聲不語，反倒是部分青壯世代醫師主動連署、發聲，才讓醫界良知不致被掩蓋。

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「唯有嚴守醫療倫理、主動承擔責任，才能杜絕劣幣驅逐良幣，讓好醫師不再被害群之馬連累。」醫改會呼籲，專業團體應公開承諾反性暴力，保障病人安全與信任。

此外，針對衛福部5月在立法院承諾「一個月內提出狼醫查詢平台規劃」，林雅惠也表達高度不滿，該平台是基本的病人知情權與就醫保障，如今承諾早已屆滿，卻毫無具體說明，令人質疑政府推動決心。她也強調，社會不該再沉默，呼籲大眾共同監督平台建置進度，督促衛福部兌現承諾，儘速建立查詢系統，真正終結醫療性暴力。

衛福部次長林靜儀今天受訪時表示，最近才剛開完醫懲會，目前正在評估現有的法律規定能做到什麼程度，比如說是只適用在醫師身上，還是也能涵蓋其他醫事人員，如果發現現行法規不夠用，才會再進一步討論是不是要修法。

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