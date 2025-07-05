台知園區聽證會前說明會 竹縣府通知4000多名地主與關係人到場

台灣知識經濟旗艦園區案從地方到中央，紛紛擾擾已經超過20年，地主面對著一堆花花綠綠的色塊，很多人依舊沒搞懂。（記者黃美珠攝）

2025/07/05 13:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕卡關20多年的新竹縣知識經濟旗艦園區案（簡稱台知園區，原名璞玉計畫），主管的經濟部預計今年12月要召開聽證會，新竹縣政府今天為此在縣府大禮堂召開聽證前的說明會，通知4000多名地主跟利害關係人到場參與，現場說明計畫徵收事項、聽證程序、收集民眾意見釐清相關爭點，以彙整供經濟部參考。

到場關心的民眾把整個現場擠滿，部分人員必須坐到2樓，光排隊發言就有4、50人，過了中午依舊持續進行。發言者起先呈一面倒，從環保生態、居住正義、農糧是當前國安問題、用水哪來、生活機能、人文產業發展、或力保竹北東區最後一處純客庄等角度，強調台知園區開發沒有必要性。

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甚至質疑當初被列國家重大建設計畫範圍僅有座落不明的142公頃，現在被內政部區域計畫委員會核定要徵收的卻是廣達446公頃的特定農業區良田，他們懷疑這根本是假園區真炒地皮。

反對者發言時，支持的地主一度有人在台下鼓譟，表達全力支持地方發展；後來甚至有人拿到麥克風後直接開嗆「說明會不是環團跟政黨的表演舞台」；支持和反對意見明顯兩極對峙。

縣府產業發展處表示，台知園區案在2015年被行政院確認為國家重大建設計畫，去年5月中在內政部都委會第14次專案小組會議上，以台知園區屬非都市計畫特定農業區變更做出必須依土地徵收條例規定，由目的事業主管機關經濟部召開聽證會的結論，聽證程序完成後才送內政部都委會大會審議，所以才有今天的聽證會前說明會。

台知園區開發案，從地方到中央已經紛紛擾擾20年，地主們支持和反對壁壘分明。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府今天召開台知園區案聽證會前的說明會，支持和反對的地主們輪流上台各抒己見。（記者黃美珠攝）

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