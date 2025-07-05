台南身心障礙者就業博覽會 找工作還有免費按摩、職訓體驗

台南市官辦的身障就博會，在善化文康育樂中心登場。（記者劉婉君攝）

2025/07/05 13:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市1年1場針對身心障礙者的官辦大型求職博覽會，今（5）日上午9時至下午2時在善化區文康育樂中心舉行，66家廠商、超過550個工作機會，還有免費的視障按摩及職訓體驗等，吸引不少身心障礙者前往找工作。

就博會由佑明視障朋友組成的「問」樂團開場，參加的廠商包含璨揚、志鋼金屬、全家便利商店等知名企業，另有台灣中油、台灣斯巴克、碳佐麻里等代徵廠商，職缺涵蓋餐飲、清潔、製造、半導體、醫療照護等產業。另設身心障礙人力銀行專區、視障按摩區、托兒區等貼心設施，還結合求職防騙宣導、履歷健檢、輔具體驗、社福諮詢等服務。

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勞工局長王鑫基表示，希望透過就博會，為身心障礙者搭起就業的橋梁，媒合更多身心障礙朋友就業。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，每年1次的身心障礙者就業博覽會，平均初媒率都在5成左右，一般來說，業者對於身心障礙求職者，最重視的就是「態度」，勞工局後續也會協助成功就職的身心障礙者適應職場，包括職務再設計，以及職場適應就服員的協助，完全免費，有需要的雇主或勞工可以提出申請。

由視障團員組成的「問」樂團，為就博會開場。（記者劉婉君攝）

就博會現場也有免費的視障按摩體驗（記者劉婉君攝）

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