騎蹟！從不會騎車到戰勝壽卡 建功國小畢業生14天單車環島

北屯建功國小畢業生「騎蹟小隊」完成人生第一次單車環島，成功挑戰14天、10縣市共1200公里的旅程。（建功國小提供）

2025/07/05 13:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕最棒的畢業禮物！北屯區建功國小畢業生在老師的帶領下完成人生第一次單車環島，13名男、女同學組成「騎蹟小隊」挑戰14天、10縣市共1200公里的旅程，有小朋友行前第一次學騎單車、有人摔斷手，還有爸爸在旅程中陪騎摔車受傷，闖關種種挫折，還戰勝車友聞之色變的「壽卡」關， 昨天成功達陣抵返校門圓夢。

建功小學今天表示，孩子帶回來的不只是環島的勳章，更是巨大的勇氣與成長，將邀請孩子回校分享。

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建功國小6年6班畢業班導師邱ㄧ桐說，5年級班親會時有家長提出說現在孩子多沉迷於3C，希望老師帶孩子走出教室做健康有益的活動，讓曾有3次單車環島的他，靈光一閃決定帶學生單車環島，做為6年級畢業大禮，沒想到竟然成行。

13名學生行前1年就展開訓練，隊中同學李承煜甚至不會騎單車，在父母鼓勵下，勇敢騎上單車，跌倒又爬起，幾乎將單車上的零件都摔壞了，仍與同學一步步踩踏練騎。

騎蹟小隊每1到2週練騎數十公里，從大坑、豐原、大甲到南投埔里，甚至一天練騎上百公里，女同學黃璟淳練騎時摔車左手骨折開刀，傷後復健，堅持環島。

騎蹟小隊在6月20日出發，一路往南繞台，每天好幾個小時的騎乘，尤其在南迴公路挑戰令車友聞之色變的「壽卡」關，小隊友展現無比意志力，10多公里的長上坡，更顯隊友互助，早到隊員會從背後力推上行，幫助耐力不佳的隊員登頂。

隊員每天頂著30多度的烈日艷陽騎車，有時累到跌倒再爬起來，繼續騎車前行，還有陪騎爸爸為了看顧孩子，轉彎時不慎摔倒，肋骨挫傷，就醫後繼續回來陪騎，旅程中共10位陪騎家長與3位隨行媽媽全程守護，終於在7月3日達陣，圓夢成功。

「騎蹟小隊」完成人生第一次單車環島，成功挑戰14天、10縣市共1200公里的旅程。（建功國小提供）

小六畢業生「騎蹟小隊」完成人生第一次單車環島，成功挑戰14天、共1200公里的旅程。（建功國小提供）

隊員每天頂著30多度的烈日艷陽騎車，有時累到跌倒再爬起來，繼續騎車前行。（建功國小提供）

騎蹟小隊戰勝車友聞之色變的「壽卡」關。（建功國小提供）

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