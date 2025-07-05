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    「丹娜絲」海警發布中央災變中心召開工作會報 要求各部會整備防颱

    中央災害應變中心於上午10時召開第一次工作會報，內政部政務次長董建宏（中）主持會議。（記者鄭景議翻攝）

    中央災害應變中心於上午10時召開第一次工作會報，內政部政務次長董建宏（中）主持會議。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/05 13:14

    〔記者鄭景議／台北報導〕第4號颱風「丹娜絲」逐步逼近台灣，中央氣象署今（7）日上午8時30分發布海上颱風警報，預估將在明（6）日至7日上半天通過台灣海峽。中央災害應變中心於上午10時召開第一次工作會報，內政部政務次長董建宏主持會議，他指示各功能分組務必提高警覺，依最嚴峻情境預作各項整備，強調所有防颱作為必須即刻啟動，不容遲疑。

    董建宏指出，應加強與地方政府聯繫，主動提供最新氣象資訊，並利用多元通路即時發布警報訊息予民眾。他強調，颱風尚未登陸，正是最關鍵的整備時刻，各單位應完成抽水機盤點與調度、防洪與排水系統檢視，同時加強山區、低窪地區及土石流潛勢區預警，提前通報、妥善準備。

    他要求，各地方政府視實際狀況儘早開設災害應變中心，並於必要時提升層級，以確保資訊暢通與應變效率。針對山區、河川及海岸周邊，應即刻劃設警戒區並落實人員管制與勸離作業。澎湖為此次颱風影響最劇地區，董建宏特別要求澎湖縣政府應儘速完成各項整備工作。

    為避免颱風期間釀成山區或水域意外，董建宏要求警政署即刻停發登山證，並請國家公園、森林遊樂區等單位啟動休園計畫。另因颱風期間常有民眾觀浪、溯溪、登山等高風險行為，他呼籲媒體避免拍攝與播放相關畫面，以免誤導民眾模仿，並請教育部加強對學生的宣導，提醒暑期應避免前往危險地區。

    目前，內政部國家公園署已宣布玉山、雪霸、太魯閣三處高山型國家公園全面休園，農業部林業及自然保育署所轄之墾丁、雙流、太平山與富源等四處森林遊樂區亦同步公告休園，其餘十三處森林遊樂區則將於明日上午八時起關閉，台東向陽與高雄藤枝兩區因先前災損，仍持續封閉中。

    董建宏強調，颱風來襲期間國內仍有多項暑期大型活動進行，如澎湖花火節、台東熱氣球嘉年華等，地方政府應隨時掌握風雨情況，必要時預防性停止辦理，確保民眾安全。面對可能出現的強風豪雨，各級政府應嚴陣以待，不可有任何鬆懈。

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