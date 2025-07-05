台南龍眼產量鋭減 龍眼蜜產量竟翻倍

台南國產龍眼蜂蜜評鑑專業。（農業局提供）

2025/07/05 13:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市今年國產龍眼蜂蜜評鑑複評今天（5日）揭曉，從52位參賽蜂農選出16位表現傑出的蜂農獲得特等獎，擇期頒獎表揚。

台南龍眼種植面積3655公頃全國之冠，其中東山區龍眼面積1393公頃最多，今年台南龍眼著果率不好，預估產量鋭減，南市農業局說，因龍眼花開茂盛，使得龍眼蜂蜜產量比往年翻漲1倍多，龍眼著果率不好，並未影響龍眼蜜產量。

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農業局說，台南出產的龍眼蜜花香濃郁、風味獨特，鼓勵民眾選購好蜂蜜，也為蜂農打氣，支持在地農業永續發展。

台南養蜂戶數及箱數逐年增加，到2024年產量約366公噸、年產值約8250萬。

東山區農會總幹事余淑琴說，為提升蜂蜜品質與食用安全，透過制度化的品質檢測與競爭機制，提升蜂農對產品品質的重視與改進。今年所有參賽的龍眼蜜均通過品質與藥物殘留等嚴格檢驗程序，確保蜂蜜來源單純無添加，食用安全無虞。

5位專業評審團對蜂蜜的澱粉酶活性值、羥甲基糠醛HMF、色澤、香氣與風味進行評分，最後依據總成績選出特等獎與頭等獎。

農業局指出，辦理龍眼蜜評鑑活動，不僅鼓勵蜂農生產安全優質蜂蜜，也協助其拓展銷售管道。

16位特等獎蜂農：林進椿、陳志淵、江順良、黃炳杰、王秀旻、李宗銘、黃宸柔、廖若嘉、謝明峰、黃俊雄、江文仁、黃美鑾、周祺櫳、李耀同、康眉香、吳永富。頭等獎有何育昌等24人。

台南國產龍眼蜂蜜養蜂、產量全國第一。（記者楊金城攝）

台南114年國產龍眼蜂蜜評鑑得獎名單。（南市農業局提供）

台南國產龍眼蜂蜜評鑑。（南市農業局提供）

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