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    颱風丹娜絲來襲 海巡署呼籲：勿前往海邊觀浪打卡

    海巡署強調，針對颱風期間未經許可進入警戒區者，將依《災害防救法》舉發。（記者鄭景議翻攝）

    海巡署強調，針對颱風期間未經許可進入警戒區者，將依《災害防救法》舉發。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/05 12:28

    〔記者鄭景議／台北報導〕第4號颱風「丹娜絲」逼近！中央氣象署今（5）日上午8時30分發布海上颱風警報，預計週日、週一最接近台灣。北部沿海地區風雨漸強、長浪不斷，對此，海巡署北部分署嚴正呼籲：颱風期間切勿靠近海岸，觀浪恐釀人命危機！未經許可進入警戒區者，將依《災害防救法》舉發。

    北部分署指出，過去多起颱風期間的溺水悲劇，幾乎都與觀浪行為有關。儘管多數海岸線已設立警告標語與封鎖線，仍不時見到民眾為了拍攝「風雨美照」或進行直播而違規闖入，極為危險。

    海巡署強調，針對颱風期間未經許可進入警戒區者，將依《災害防救法》舉發，依法可處新台幣五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。北部分署已責成所轄新竹至宜蘭五縣市岸巡單位，加強高風險區域巡查與管制，違者將從嚴舉發，絕不寬貸。

    氣象署指出，受「丹娜絲」外圍環流影響，今日起北部沿海已有強風豪雨、3至5公尺長浪出現。颱風預計在週日、週一最接近台灣，屆時風雨恐更加劇烈。民眾務必遠離海邊，勿因好奇或拍照需求而誤入險境。

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