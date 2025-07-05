丹娜絲颱風逼近 陳其邁視察仁武排水清淤工程

陳其邁（右）前往仁武區，視察獅龍溪中灡橋至八涳橋段的清淤工程。（高市府提供）

2025/07/05 12:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕氣象署今（5日）針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報，高雄市長陳其邁前往仁武督導排水清淤工程，同時也到大樹和山光電場勘查防汛措施，要求市府各單位須提高警覺、嚴陣以待。

輕度颱風丹娜絲逐漸接近台灣本島，中央氣象署預估南部地區將出現局部大雨，為強化防汛整備，陳其邁前往仁武區，視察獅龍溪中灡橋至八涳橋段的清淤工程。

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水利局指出，目前工程進度穩定，預計7月底前可完成6千立方公尺土方清運。此外，市府已完成後勁溪中華社區、德惠橋至德民橋段共3.4萬立方公尺清淤作業，曹公新圳自鳥松夢裡橋至八涳橋段也已清淤約1.3萬立方公尺。

陳其邁強調，面對颱風與豪雨威脅，市府各單位必須提高警覺、嚴陣以待。並責成水利局依據標準作業流程（SOP），妥善運作抽水站、滯洪池與移動式抽水機等設施，全面監控水情、掌握氣象資訊與設備安全，全力守護市民生命財產安全。

陳其邁昨（4）日下午也邀集大樹區和山里吳順治里長及水利局相關人員，前往大樹區和山光電案場，勘查水土保持與防汛措施執行情形，他表示，現場臨時水路與沉砂設施已初步恢復，但整體改善作業須再加快腳步，特別是在已廢止之第二期範圍內的坡地，應儘速完成植生覆蓋以降低沖刷風險。

陳其邁當場也採納里長建議，請水利局評估加固基地旁野溪擋土牆，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，加速植生復原，以確保下游和山地區居民的安全。

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