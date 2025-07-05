丹娜絲變強了！暴風圈有擴大趨勢 氣象署：明天最接近台灣

氣象署在上午11時30分發布最新海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/05 12:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風丹娜絲變強了！丹娜絲颱風今天凌晨生成，逐漸朝台灣接近，中央氣象署上午11時30分發布最新海上颱風警報警戒範圍。近中心最大風速已增強為每秒20公尺，相當8級風，過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅。氣象署也預計在今天深夜發布陸上颱風警報。

中央氣象署表示，今天上午11時，丹娜絲颱風中心位置在北緯20.2度，東經117.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約410公里處，以每小時8轉13公里速度，向北北東進行。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲在上午8時和11時的位置差不多，都是往北北東的方向，移動速度不快，預估颱風強度將持續增強且暴風圈有擴大的趨勢。

伍婉華表示，從雷達迴波上可看到丹娜絲目前外圍環流在台東和恆春半島，以氣象署未來18小時定量降雨預報，除了台東恆春，花蓮也會漸漸出現降雨，今天下午以後東北部、宜蘭和北部地區也會有降雨情況。

伍婉華表示，明天（6日）是颱風最靠近台灣的時候，各地整天都會降雨，出現局部性大雨，特別是南部、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

至於下週一（7日）狀況，伍婉華表示，降雨狀況要等颱風經過台灣海峽後視減弱狀況或離開狀況而定，「今天逐漸接近、明天整天影響、週一逐漸遠離」，並提醒颱風外圍雲系在哪那裡就有可能出現短延時強降雨，還有雷擊。

氣象署預測丹娜絲颱風路徑仍維持將朝台灣海峽北上。（氣象署提供）

氣象署未來定量降雨預報。（氣象署提供）

氣象署今天仍會發布高溫資訊和路上強風特報。（氣象署提供）

今、明兩天波浪預報圖。（氣象署提供）

丹娜絲颱風未來可能路徑變化。（氣象署提供）

丹娜絲颱風影響期間降雨預報圖。（氣象署提供）

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