國1頭份交流道北上匝道7/7-7/11施工 預計車流「塞上加塞」

高速公路局中區養護工程分局，將於7日上午9點起至11日中午12點，進行國道一號頭份交流道頭份市中華路端的北上入口匝道伸縮縫施工。（翻攝GOOGLE街景）

2025/07/05 13:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高速公路局中區養護工程分局，將於7日上午9點起至11日中午12點，進行國道一號頭份交流道頭份市中華路端的北上入口匝道伸縮縫施工，雖採「半半施工」未封閉，但勢必影響原本就易壅塞的車流，頭份警分局除規劃警力加強疏導控管，也建議用路人提早出門。

高公局中區養護工程分局說明，此工程是為修復國道一號頭份交流頭份市中華路端的北上入口匝道伸縮縫，作業時間為7月7日（星期一）上午9點至11日（星期五）中午12點，將採「半半施工」方式，規劃預留可供一輛大車通行空間，未封閉匝道。

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但因頭份、竹南地區有許多民眾在新竹等北部縣市工作，平日上班尖峰時段，頭份交流道中華路端的北上匝道車流就容易壅塞，如今加上施工，勢必影響交通。

為此，中區養護工程分局建議，施工期間欲使用國道一號頭份交流道頭份市中華路端北上匝道之車輛，請配合改道繞行苗124甲縣道至苗124縣道迴轉向，從頭份交流道東側匝道北上往新竹行駛。

中區養護工程分局強調，為維護道路行車安全，進行伸縮縫維護與施工為必要，對車流造成影響勢難避免，尚請用路人配合及見諒。

頭份警分局也表示，因應此次施工，將於上、下班尖峰時段派遣警力於頭份交流道與中華路口、苗124甲縣道與苗124縣道路口、苗124甲縣道與中正一路1巷路口加強疏導控管車流，也建議用路人提早出門。

中區養護工程分局建議，施工期間欲使用國道一號頭份交流道頭份市中華路端北上匝道之車輛，請配合繞行從頭份交流道東側匝道北上往新竹行駛。（圖由高速公路局中區養護工程分局提供）

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