丹娜絲颱風逼近 國家災防中心公布「淹水警戒區域」籲民眾注意

丹娜絲颱風接近台灣，國家災害防救科技中心統合各部會情資，提出相關衝擊，提醒各界防範。（國家災害防救科技中心提供）

2025/07/05 12:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕輕度颱風丹娜絲已生成，估計明、後2天影響全台陸地，國家災害防救科技中心彙整相關情資指出，6日晚上起，主要強降雨地區為台中以南及東半部地區，高風險區以台東全縣與高雄、屏東山區為主，強陣風影響則包含全台沿海、離島及中部山區，民眾請做好防颱準備。

災防科技中心指出，丹娜絲暴風圈（80公里）今晚起影響西南部海域，海上作業船隻須預先做好防颱準備，預計6日晚上起影響台灣陸地到7日週一，主要強降雨地區為台中以南及東半部地區，根據高中低風險評估，台東縣鄰近的高雄、屏東山區為強降雨高風險區，台中以南為中風險區，桃竹苗與宜蘭為低風險區，雙北、基隆未列入風險。全台沿海與離島及中部山區則列為強陣風的中風險區。

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災防科技中心也監測潮位，今日滿潮時間為下午4點到晚上7點，而受到丹娜絲低壓影響，預估沿海潮位將偏高，提醒低窪區滿潮期間須注意強降雨造成的局部積淹水；水庫的調節性放水則提醒各主責政府單位透過細胞廣播平台發送預警。西南部及恆春半島沿海須留意長浪影響。

災防中心統計的淹水警戒地區則共有8縣市、18鄉鎮市區，包含花蓮縣花蓮市、鳳林鎮、新城鄉；台東縣台東市、鹿野鄉；高雄市新興區、楠梓區、旗山區；台南市中西區、安平區、安南區；澎湖縣馬公市；屏東縣枋山鄉、恆春鎮；嘉義縣竹崎鄉、民雄鄉；彰化縣田尾鄉、溪州鄉。預警時間為今日10點到9日0點。

分析的坡地易致災區則有台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等5鄉鎮市，易造成孤島聚落的重要道路有：台8、台9（乙、丙、丁、戊）、台11（甲、乙、丙）、台14甲、台20（甲、乙）、台23、台24、台26、台27甲、台29約20條。

丹娜絲颱風接近台灣，國家災害防救科技中心統合各部會情資，其中提醒各地強降雨及強陣風的風險，呼籲全民防範。（國家災害防救科技中心提供）

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