「突棘行動」前進澎湖西吉 遭破壞珊瑚礁慘狀曝

澎湖海洋保護志工團隊前進西吉，剔除棘冠海星。（澎湖海洋志工保護團隊提供）

2025/07/05 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美棘冠海星大爆發，出現向外擴張趨勢，西吉、東嶼坪及澎湖本島山水海域，都傳出零星發現紀錄，澎湖海洋志工保護團隊展開西吉嶼水下生態環境巡查紀錄及棘冠海星防治工作「突棘行動」，昨（4）日前進西吉，除剔除棘冠海星外，3年前大爆發破壞的珊瑚礁慘狀也曝光。

澎湖海洋保護志工團隊昨日巡查了半個西吉島的水下生態環境，第一跳在（1號）潛點剔除3隻20公分級的棘冠海星。

請繼續往下閱讀...

第二跳本來要剔除之前發現4隻35公分級的紅色區域。但颱風浪已經到來 ，這裡是激浪區，浪已太大而改從西邊比較沒浪的地方（2號）下水往西巡查。接連第三跳，一直延續到西吉北面中段岸際水域（3號）。

第三跳的水域在3年前是珊瑚礁覆蓋率非常高的地方，但在隨之而來的冷熱交替極端氣候摧殘下，珊瑚礁已完全被殘滅。志工團隊用影片呈現淒慘的畫面，這片海域幾乎找不到活體珊瑚，因而也看不到棘冠海星的蹤跡。其實在1號及紅線水域的珊瑚礁也是非常非常的少，所以這裡的棘冠海星是在極度缺乏食物的困境中苟延殘喘。

此次澎湖區漁會大力支持，提供12船次的經費補助。也肯定海管處能「正向回歸」提撥經費，支持志工團隊做南方四島海域的全面生態環境巡查及棘冠海星的防治工作。

西吉3年前遭棘冠海星破壞的珊瑚礁，至今仍死氣沉沉。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法