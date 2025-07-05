丹娜絲颱風增強 暴風圈恐有擴大趨勢

丹娜絲颱風持續接近台灣，中央氣象署今（5）日上午11時30分發布海上颱風警報第二報。（擷取自中央氣象署）

2025/07/05 12:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風持續接近台灣，中央氣象署今（5）日上午11時30分發布海上颱風警報第二報。根據最新觀測資料，颱風中心位於北緯20.2度、東經117.4度，約在鵝鑾鼻西南西方410公里處，以每小時8至13公里速度向北北東移動。氣象署指出，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，提醒民眾注意。

目前丹娜絲颱風中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當8級風；瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當10級風。七級風暴半徑平均約80公里，西北側50公里、東北側80公里、西南側80公里、東南側100公里。

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中央氣象署預測，颱風將持續往北北東前進，預計明（6）日11時中心位置將達北緯22.0度、東經118.2度，即位於鵝鑾鼻西方約270公里海域。丹娜絲颱風對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，籲請相關區域做好防颱準備。

中央氣象署提醒，根據最新資料顯示，第4號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及臺灣海峽將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。颱風逐漸接近，沿海及海上活動應特別注意風浪變化，並密切關注後續警報及防災指示，確保安全。

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