新北希望市集「植愈蒔光節」登場 集結42攤位展綠美學

現場展出多品種多肉植物。（記者羅國嘉攝）

2025/07/05 12:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市希望市集今（5）日於淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，以「綠療育」為主題，集結共42個攤位，包含植物展售、綠療癒體驗、新北小農特產、園藝資材、鶯歌陶藝、音樂演出、手作DIY及咖啡烘焙等，活動自即日起至明（6）日，每日早上10時至晚上6時，活動免費參與僅手作需每人150元。

副市長劉和然出席活動表示，新北市推動希望市集以來，已成立20處據點，秉持「農業健康市/式」精神，結合有機農產、地產地銷與綠色消費，進一步發展至綠療育與綠美學領域，期望透過此次活動深化農業與生活的連結，實踐永續共好。

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農業局長諶錫輝說明，此次市集亮點之一，為首次結合鶯歌陶藝與新北綠植產業。如全台多肉品種最多的「AirMagic種苗育苗農場」，展出千種景天科石蓮屬多肉，包含如火山噴發意象的「火山Volcano」及造型如龜殼的「南非龜甲龍」；青農葉一正的「午春宮」則帶來「特短羽卡拉美娜」、「大疣棉花糖」等特殊植栽，兼具觀賞與療癒效果。

諶錫輝表示，活動期間還規劃有趣味互動，包括6日上午11點舉辦「綠植知識有獎徵答」，答對可獲贈多肉植栽；每日上午10點30分與下午2點30分，前10名至拍照打卡點並於臉書按讚、分享「新北市希望市集淡水捷運站」粉專，可兌換植栽小禮；另外，消費滿百還能參加戳戳樂點數1點，集滿5點可至服務台參與「植癒蒔光節戳戳樂活動」1次，贈品到中獎攤位兌換即可。

現場展出多品種多肉植物。（記者羅國嘉攝）

新北市希望市集今（5）日於淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，以「綠療育」為主題，集結共42個攤位。（記者羅國嘉攝）

新北市希望市集今（5）日於淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，以「綠療育」為主題，集結共42個攤位，副市長劉和然出席（前右5）。（記者羅國嘉攝）

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